Peligrosa ola de calor sin precedentes azotará a millones de estadounidenses

Una prolongada y peligrosa ola de calor se intensificará en gran parte del centro y este de Estados Unidos esta semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Como parte de la mencionada ola de calor, es probable que a finales de esta semana se registren algunos récords históricos de temperaturas máximas, indicó el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA.

Unos 90 millones de estadounidenses viven en zonas con alerta o aviso de calor extremo, de acuerdo con el NWS. Aparte, decenas de millones más están bajo la alerta de “aviso de calor”, ligeramente menos severa.

De hecho, en el punto más álgido de la ola de calor a finales de esta semana, “al menos 230 millones de personas en Estados Unidos —aproximadamente dos tercios de la población estadounidense— podrían estar expuestas a un calor extremo que podría provocar problemas de salud“, de acuerdo con Weather.com.

“Una cúpula de calor se desarrollará, se fortalecerá y se extenderá sobre gran parte del centro de Estados Unidos durante un período prolongado, hasta el fin de semana del Día de la Independencia”, declaró el meteorólogo de AccuWeather, Alex Sosnowski, en un pronóstico en línea. “Incluso se extenderá a algunas zonas del este durante varios días. En su máxima extensión, las condiciones peligrosas afectarán a más de dos docenas de estados”.

¿Qué tanto subirán las temperaturas?

El NWS señaló que las altas temperaturas, que variarán entre los 90 y los 100 °F, combinadas con una elevada humedad, darán lugar a índices de calor de entre 100 y 110 °F, y localmente de hasta 115 °F.

Las bajas temperaturas, que apenas llegarán a los 70 °F, no darán prácticamente ningún alivio en las noches.

“La combinación de un calentamiento prolongado durante el día y un alivio limitado durante la noche aumentará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para las poblaciones vulnerables y aquellas que no cuentan con una refrigeración adecuada”, indicó el Centro de Predicción Meteorológica en un pronóstico en línea, informó USA Today.

Por su parte, Alex Duffus, meteorólogo de AccuWeather, explicó que “las personas a las que les molesta el calor se sentirán muy incómodas si no tienen aire acondicionado”.

Cúpula térmica

De acuerdo con Weather.com, las cúpulas de calor, también denominadas crestas de alta presión o crestas mortales, son grandes protuberancias de aire caliente descendente que pueden ampliarse hasta 994 millas en verano, elevando las temperaturas 62 °F por encima de lo normal y creando condiciones peligrosas y secas que por lo general causan olas de calor mortales de varios días.

Según climatecheck.com, el término describe los sistemas atmosféricos de alta presión “opresivos” que causan que el aire caliente sea empujado hacia la superficie terrestre y que quede atrapado allí por largos periodos de tiempo.

“La cúpula atrapa el aire a alta presión en un solo lugar, como la tapa de una olla“, indicaba el sitio web.

Duración de la ola de calor

Weather.com dio como último pronóstico que la cúpula de calor responsable de las altas temperaturas se mantendrá, haciendo que gran parte del país siga sufriendo el calor sofocante en el feriado del 4 de julio o incluso más.

El Centro de Predicción Meteorológica señaló que el calor intenso podría empezar a disminuir de oeste a este este fin de semana, y que las temperaturas máximas podrían verse limitadas por la presencia de nubes y tormentas eléctricas.

Manténgase fresco

• Bebe más agua de lo habitual, sin importar tu nivel de actividad. No esperes a tener sed. Asegúrate de que tus mascotas tengan suficiente agua para beber.

• Evite los líquidos azucarados, alcohólicos o con cafeína. Pueden aumentar la pérdida de líquidos corporales.

• Permanezca en edificios con aire acondicionado siempre que sea posible.

• Toma duchas o baños fríos.

• Limite las actividades al aire libre, especialmente al mediodía.

• Utilice cortinas o estores en las ventanas para evitar que entre el sol.

• Limite el uso del horno y la estufa para mantener bajas las temperaturas en el hogar.

• Utilice ropa de colores claros y holgada para mejorar la evaporación del sudor.

Asimismo, el público puede hacer más:

• Comprueba el estado de tus amigos y vecinos: ¿necesitan ayuda para mantenerse frescos?

• Nunca deje a personas ni mascotas dentro de un coche cerrado, ni siquiera con las ventanillas parcialmente abiertas. El interior puede alcanzar rápidamente temperaturas peligrosas.

• Busque atención médica inmediata si presenta síntomas de insolación.

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