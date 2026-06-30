Exigen a ICE proteger a inmigrantes detenidos ante ola de calor extremo en NYC

Una ola de calor extremo se avecina a la Gran Manzana en los próximos días, con temperaturas que alcanzarán hasta los 105 grados, debido a la sensación térmica. Y mientras los neoyorquinos se preparan para hacerle el quite al mercurio, un llamado urgente a garantizar buenas condiciones para quienes están privados de la libertad está haciendo la organización Legal Aid Society.

La organización defensora instó de manera especial a ICE a que garantice las condiciones de bienestar para los inmigrantes que mantiene detenidos y extendió el llamado a autoridades estatales y municipales para que haga lo propio para proteger a las personas que mantiene bajo su custodia en cárceles como Rikers Island, prisiones estatales y centros de detención juvenil.

“A medida que se acerca otro periodo de calor extremo, los gobiernos federal, estatal y locales tienen la obligación legal y moral de proteger la salud y la seguridad de las personas a su cargo”, aseguró la organización de apoyo legal, a través de un comunicado. “Los gobiernos federal, estatal y locales deben garantizar que las personas bajo su custodia tengan acceso a alojamientos con aire acondicionado siempre que sea posible”.

Legal Aid Society recordó que abundan las quejas por las malas condiciones en las que internos son mantenidos en centros de detención de ICE y otros penales y pidió que desde ya se preparen adoptando medidas para evitar que los privados de la libertad sufran los efectos del calor extremo.

“Muchas de las cárceles, prisiones, centros de detención de inmigrantes, centros de detención juvenil y otras instalaciones de custodia donde se recluye a las personas han estado plagadas durante mucho tiempo de condiciones inseguras y deplorables, incluida una protección inadecuada frente a condiciones climáticas extremas”, recalcó Legal Aid Society.

“En aquellas instalaciones donde no se disponga de aire acondicionado, los gobiernos deben implementar medidas eficaces para mitigar el calor, incluyendo acceso gratuito a duchas frescas, abundante hielo, agua potable y otras salvaguardas necesarias para prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el calor”, insistieron.

La organización de abogados aseguró que ya le comunicaron de manera directa sus inquietudes a las diferentes agencias de gobierno para que actúen y se preparen, en caso de no contar con los recursos adecuados para garantizar que los internos van a estar bien.

“Legal Aid Society ha comunicado estas preocupaciones directamente a las agencias responsables de operar estas instalaciones y las insta a tomar medidas inmediatas para proteger a las personas bajo su custodia”, recalcaron.

De todos modos, Legal Aid Society mencionó que se dedicará a visitar en persona varios de los centros carcelarios y las instalaciones de ICE para asegurarse de que las autoridades están protegiendo a quienes se encuentran bajo su custodia, como ordena la ley.

“En los próximos días, el personal de Legal Aid estará presente en muchas de estas instalaciones para supervisar las condiciones y trabajar en la protección de la salud, la seguridad y los derechos de las personas a las que representamos durante este periodo de calor extremo”, concluyeron en su misiva.