Noruega celebró clasificación a dieciseisavos con una “remada vikinga”: qué es y cómo surgió el festejo

Por primera vez en toda la historia, Noruega encadenó dos victorias en una Copa del Mundo. Tras derrotar a Senegal 3-2 y sellar su pase a dieciseisavos, los jugadores celebraron con la viral y famosa “remada vikinga”.

El ambiente de celebración se apoderó del Meadowlands Stadium de New Jersey cuando jugadores y fans se unieron para este famoso ritual de festejo conocido como “remada vikinga”.

El festejo sigue la línea del “Viking Clap” islandés, que se volvió viral en la Euro 2016. En esta versión noruega, los fanáticos se sientan hombro con hombro, como si ocuparan una embarcación vikinga, y comienzan a remar al ritmo de un tambor que acelera progresivamente.

El gesto, acompañado de cuernos vikingos y colores y símbolos nacionales, se replicó no solo en el estadio, sino también en las calles de Nueva York y Boston, donde miles de aficionados celebraron el avance del equipo.

¿Qué es “The Viking Row” y de dónde salió?

La tradición, conocida internacionalmente como “The Viking Row”, fue impulsada por el aficionado Ole Froystad, quien asegura haberla creado inspirado en la iconografía vikinga.

En declaraciones a CNN, explicó que el gesto evoca el momento previo a la batalla, cuando los guerreros arriaban las velas y remaban juntos hacia la orilla.

“Se trata de remar por el equipo, para que los compañeros se sientan cómodos en el campo”, afirmó Froystad, subrayando el sentido de unidad que transmite el ritual.

Haaland y Odegaard, al frente del bote simbólico

Erling Haaland, que marcó doblete, estaba en primera fila, y el capitán Martin Odegaard, marcando el ritmo. A su alrededor, la afición acompañó el movimiento al unísono, creando una imagen que rápidamente se volvió viral.

Hace unos días, los ecos del festejo también llegaron al Storting, el Parlamento de Noruega, donde un grupo de congresistas decidió sumarse a la euforia nacional tras el debut con victoria ante Irak.

En pleno hemiciclo, varios legisladores se pusieron de pie, cruzaron los brazos y ejecutaron la “remada vikinga”.

La escena se hizo viral y mostró a los parlamentarios de distintos partidos remando al unísono, marcando el ritmo como si estuvieran en una embarcación nórdica rumbo a una especie de batalla.



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