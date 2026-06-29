¿Por qué Trump frenó la ley para reducir el costo de la vivienda en EE.UU. y cómo afecta a compradores e inquilinos?

Comprar una casa o encontrar una renta asequible se mantiene como uno de los mayores desafíos para millones de familias en Estados Unidos. La semana anterior, el Congreso aprobó una ley bipartidista para aumentar la oferta de viviendas, así como reducir sus costos, Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió frenar su entrada en vigor, dejando en pausa una de las iniciativas más importantes en materia de vivienda de los últimos años.

Antes de su entrada en vigor, una familia hispana necesitaba ganar $116,780 al año para costear una vivienda promedio en Estados Unidos. La ley buscaba reducir esa brecha y se habría convertido en la legislación de vivienda asequible más importante en décadas, ya que consideraba medidas para facilitar la construcción de nuevas viviendas y aliviar el déficit que enfrenta el país.

Sin su publicación, la oferta sigue siendo insuficiente y compradores de primera vivienda e inquilinos continúan topándose con precios elevados, menos opciones disponibles y mayores dificultades para acceder a un crédito asequible. Mientras tanto, hacen falta más de 4 millones de unidades habitacionales en el mercado nacional y muchas familias de ingresos medios y bajos siguen sin opciones.

La ley que Trump dejó en pausa

La Ley del Siglo XXI para la Vivienda (21st Century ROAD to Housing Act) fue aprobada con 358 votos a favor y solo 32 en contra en la Cámara de Representantes el 23 de junio y con 85 a 5 en el Senado, un día antes.

Entre sus medidas más importantes, esta ley incluye:

Restricción a fondos corporativos con más de 350 propiedades para que no puedan seguir comprando casas unifamiliares,

con más de 350 propiedades para que no puedan seguir comprando casas unifamiliares, La simplificación de trámites para acelerar la construcción de vivienda y

Una reducción de entre $5,000 y $10,000 en el costo de casas prefabricadas al eliminar el requisito del chasis metálico permanente.

“Llevan más de 30 años sin tomar ninguna acción real. Por fin íbamos en la dirección correcta”, sostuvo la senadora Elizabeth Warren, coautora de la legislación, antes de la suspensión aplicada por Trump.

Trump condicionó su firma: vivienda a cambio de ley electoral

Horas antes de la ceremonia de firma, Trump advirtió en sus redes sociales: “La conferencia de vivienda de hoy queda cancelada hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley SAVE AMERICA, que considero una emergencia nacional”.

La Ley SAVE America exige identificación con foto y prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales. Aunque fue aprobada por la Cámara en febrero con 218-213 votos, no tiene los 60 votos necesarios en el Senado para su aprobación. De hecho, el líder republicano John Thune, quien indicó que el proyecto “simplemente no es realista” con la correlación actual de fuerzas.

Debido a su falta de números para seguir adelante en el Senado, Trump presiona reteniendo una ley que impacta directamente en el bolsillo de las familias para presionar a cambio de una reforma electoral que su propio partido no puede aprobar.

¿Cuánto están pagando hoy compradores e inquilinos?

Actualmente, persiste una crisis de vivienda que tiene años sin solución federal. El precio medio de una casa existente llegó en mayo de 2026 a un récord de $429,300, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Para comprar esa vivienda con una hipoteca convencional, un comprador necesita ganar alrededor de $112,900 al año, pero el ingreso mediano en el país es de $83,730 por hogar, una brecha de $29,000 anuales.

Para muchos hogares, entre ellos miles de latinos con ingresos por debajo de la media nacional, esa diferencia supone mantenerse fuera del mercado de compra y se ven obligados a seguir rentando, con alquileres que ya consumen hasta el 40% del ingreso familiar.

Actualmente, solo un tercio de las viviendas en el mercado (el 33%) son asequibles para alguien con ingreso mediano. Hace cinco años, esa proporción superaba el 50%.

El reloj constitucional: ¿puede publicarse la ley aunque Trump no firme?

Aun con la firma bloqueada, la legislación no está muerta. De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, si el presidente no firma ni veta un proyecto de ley dentro de 10 días hábiles desde que lo recibe, el texto se convierte automáticamente en ley, siempre que el Congreso siga en sesión.

Tras reunirse con senadores republicanos, Thune señaló que “ese fue su decisión y él lo sabe” en referencia al bloqueo, y agregó: “Espero que eventualmente la firme”. Sin embargo, también reconoció que la insistencia de Trump en vincular la vivienda a la Ley SAVE America complica cualquier salida rápida con el Partido Demócrata.

Para muchas familias, la pregunta clave es cuándo empezarán a sentir un alivio real en el costo de su casa o su renta.

¿Qué pueden hacer compradores e inquilinos de vivienda?

Mientras continúan las negociaciones en el Congreso, los expertos sugieren varias acciones concretas para quienes buscan vivienda:

Monitorear el plazo de 10 días , clave para saber si la ley entra en vigor automáticamente sin firma.

, clave para saber si la ley entra en vigor automáticamente sin firma. Explorar hipotecas FHA de menor monto, ya que la ley contempla ampliar ese tipo de préstamos y podría abrir opciones para casas más pequeñas.

de menor monto, ya que la ley contempla ampliar ese tipo de préstamos y podría abrir opciones para casas más pequeñas. Negociar en mercados con mayor inventario , donde los precios muestran ligeras señales de moderación.

, donde los precios muestran ligeras señales de moderación. Considerar casas prefabricadas, cuyo costo podría reducirse si la eliminación del chasis permanente se aplica a nivel nacional.

En términos prácticos, cualquier reducción de varios miles de dólares en el precio de entrada puede ser la diferencia entre seguir rentando indefinidamente o poder dar el salto a la primera vivienda.

Conclusión

El bloqueo de Trump a la nueva ley de vivienda frena una intervención federal robusta en materia de vivienda en más de tres décadas en un momento en que las familias necesitan decenas de miles de dólares extra al año para acceder a una casa promedio.

Si el presidente deja correr el plazo y la ley entra en vigor sin su firma, el mercado podría empezar a mejorar sus condiciones hacia finales de verano.

Pero si decide vetarla, la comunidad hispana deberá seguir enfrentando precios fuera de su alcance, entretanto el Congreso intenta reunir dos tercios de los votos para salvar la única ley que hoy promete poner un freno real al costo de la vivienda.

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