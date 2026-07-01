Cadillac estrena diseño patriótico en la Fórmula 1 por el Día de la Independencia

La escudería estadounidense Cadillac ha encendido las redes sociales y el ‘paddock’ de la Fórmula 1 al desvelar una decoración conmemorativa de cara al Gran Premio de Gran Bretaña. Aprovechando que la cita en el histórico circuito de Silverstone coincide de lleno con el fin de semana del 4 de julio, el equipo norteamericano ha decidido rendir un vistoso tributo a sus orígenes, enmarcado en el histórico 250 aniversario de la declaración de independencia de los Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial y una publicación en su cuenta de X, la escudería detalló las razones de este cambio estético radical: “Para celebrar este momento a todo color. Con el Gran Premio de Gran Bretaña de este año celebrándose durante el fin de semana del 4 de julio, rendimos homenaje a nuestras raíces estadounidenses”.

El diseño habitual de la carrocería de Cadillac, caracterizado por una sobria y elegante combinación de blanco y negro, recibirá una inyección de patriotismo para la cita británica. Los ingenieros y diseñadores han incorporado dinámicos destellos en tonos azul y rojo que, fusionados con el lienzo blanco de base, emulan los colores de la bandera estadounidense de una forma estilizada y aerodinámica.

El Gran Premio de Gran Bretaña, undécima parada del campeonato mundial, encenderá sus motores en Silverstone del 3 al 5 de julio, convirtiéndose en el escenario perfecto para este despliegue de identidad norteamericana en suelo europeo.

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