Cuánto gastarán las familias en comida en celebraciones del 4 de julio

Las familias estadounidenses desembolsarán este año una cifra récord para celebrar el 4 de julio. Aunque los precios de algunos alimentos siguen aumentando, millones de personas mantienen sus planes de organizar parrilladas, reuniones familiares y asistir a espectáculos de fuegos artificiales.

De acuerdo con la National Retail Federation (NRF), el gasto promedio por persona en alimentos para el 4 de julio será de $94.41, la cifra más alta registrada hasta ahora.

El monto supera ligeramente al del año pasado y representa un incremento de más de $20 respecto a los niveles previos a la pandemia registrados en 2019.

En conjunto, se estima que los estadounidenses destinarán $9,400 millones únicamente a la compra de alimentos para esta celebración, frente a los $8,900 millones reportados en la encuesta del año anterior.

Pese al aumento en los costos, el entusiasmo por la festividad se mantiene.

La NRF señala que 87% de los consumidores planea celebrar el Día de la Independencia, un porcentaje que prácticamente no ha cambiado desde 2009, con excepción de los años de la pandemia.

Entre quienes festejarán, 62% tiene previsto organizar una parrillada o comida al aire libre, mientras que 44% asistirá a un espectáculo de fuegos artificiales o a algún evento comunitario.

Los alimentos que subieron de precio

El análisis de la American Farm Bureau Federation (AFBF) muestra que 10 de los 12 productos tradicionales para una parrillada del 4 de julio aumentaron de precio respecto al año pasado.

La carne molida registró uno de los incrementos más importantes.

Un paquete de 2 libras cuesta ahora $14.06, un aumento de 5.5%, debido a que los ganaderos continúan recuperando sus hatos tras varios años de sequía.

Los frijoles con cerdo encabezaron la lista de aumentos con un alza de 13.8%, alcanzando un precio de $3.06 por 32 onzas.

Las fresas también se encarecieron 12.4%, hasta $5.27 por 2 pintas, como consecuencia de las heladas que afectaron los cultivos en Florida, además del incremento en los costos laborales, de combustible y transporte.

Otros productos que aumentaron fueron:

-2 libras de pechuga de pollo: $8.06 (+3.5%)

-3 libras de chuletas de cerdo: $14.79 (+4.7%)

-1 libra de queso: $3.60 (+1.7%)

-Paquete de pan para hamburguesa: $2.53 (+7.7%)

-Galletas con chispas de chocolate (13 onzas): $4.25 (+6.3%)

-Medio galón de helado: $5.99 (+5.3%)

-2½ cuartos de limonada: $4.54 (+3.9%)

Los productos que bajaron

No todos los alimentos registraron incrementos.

Según la AFBF, la ensalada de papa casera fue uno de los productos con mayor reducción de precio. Una porción de 2½ libras cuesta $2.91, una disminución de 17.8% respecto al año pasado.

Las papas fritas también registraron una ligera baja de 0.8%, con un precio promedio de $4.76 por una bolsa de 16 onzas.

La organización atribuyó estas reducciones a la baja en el precio de los huevos y a una buena cosecha de papa.

¿Cuánto cuesta una parrillada?

La AFBF calcula que preparar una comida para 10 personas costará aproximadamente $7.38 por invitado, el nivel más alto desde que comenzó a monitorear estos precios en 2016.

Aun así, la organización señaló que el aumento en el costo total de la tradicional parrillada del 4 de julio ha evolucionado de forma similar al comportamiento general de la inflación en los últimos años.

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