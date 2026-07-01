El increíble viaje de Apollo: el perro desaparecido en Florida que fue hallado en Nueva York

Una familia de Florida vivió un reencuentro que parecía imposible. Apollo, un perro Shih Tzu de 13 años que había desaparecido de su casa en Ocala hace más de 2 meses, fue encontrado a más de 1,000 millas de distancia, en Long Island, en un caso que sigue rodeado de interrogantes.

El perro escapó de la propiedad familiar en abril tras salir por una reja. Según contaron sus dueños a CBS 12, un automovilista lo vio caminando al costado de una carretera y lo recogió con la intención de ayudarlo, aunque no logró localizar a sus propietarios. A partir de ese momento, el rastro del animal se perdió por completo.

Durante semanas, la familia Josey continuó buscándolo sin éxito, pero nunca perdió la esperanza de volver a verlo. Incluso, conservaron su comida, sus juguetes y todas sus pertenencias convencidos de que algún día regresaría a casa.

“Jamás dudé de que volvería. Lo que nunca imaginé fue que estuviera en Nueva York”, contó Nicholas Josey tras recuperar a su mascota.

El microchip fue clave para resolver el misterio

El inesperado desenlace comenzó cuando trabajadores de un refugio de animales en Long Island recibieron a un pequeño perro encontrado cerca de una estación de policía. Aunque el animal llevaba una placa con el nombre de “Yuri”, los empleados decidieron escanear su microchip.

Fue entonces cuando descubrieron su verdadera identidad.

El dispositivo permitió identificarlo como Apollo Franklin Josey y localizar de inmediato a su familia en Florida.

“Me dijeron que el perro tenía una placa con el nombre Yuri, pero les respondí: ‘Ese no es su nombre. Él se llama Apollo Franklin Josey'”, relató Vera Josey.

Gracias a esa información, el refugio pudo contactar a los propietarios y confirmar que el perro desaparecido había sido encontrado sano y salvo.

Un viaje de más de 1,000 millas que nadie puede explicar

Lo más llamativo de la historia es que la familia todavía desconoce cómo Apollo terminó recorriendo la enorme distancia entre Ocala y Long Island.

Hasta ahora, no existe una explicación oficial sobre quién lo trasladó hasta Nueva York ni en qué circunstancias ocurrió el viaje. Los Josey señalaron que, incluso, localizaron una publicación en Facebook realizada en Long Island donde aparecía un perro que creen que era Apollo antes de ser entregado a las autoridades.

La familia también presentó un reporte ante la Oficina del Sheriff del condado de Marion. Sin embargo, inicialmente les informaron que no existían elementos suficientes para considerar que se hubiera cometido un delito.

Las autoridades indicaron que investigarían el caso si surgían nuevas pruebas sobre el recorrido del animal.

Una vez confirmada la identidad del perro, Nicholas Josey tomó un vuelo hacia Nueva York para recoger personalmente a Apollo y llevarlo nuevamente a Florida.

El reencuentro fue especialmente emotivo porque el perro no solo regresó con su familia después de más de 2 meses de incertidumbre, sino que también conoció por primera vez a un nuevo integrante del hogar.

Mientras Apollo permanecía desaparecido, nació el hijo de Nicholas y Vera.

“Probablemente, voy a llorar. Durante 13 años él fue nuestro hijo antes de que tuviéramos niños. Algunos decían que estaba demasiado consentido, pero nosotros creemos que simplemente fue muy querido”, comentó Nicholas antes del esperado encuentro.

Por su parte, Vera aseguró que estaba ansiosa por ver cómo Apollo se adaptaría a su nuevo “hermano menor”.

Tras regresar a Ocala, Apollo volvió a instalarse en su hogar rodeado de su familia, que ya organiza una fiesta para celebrar su cumpleaños número 14 en agosto.

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