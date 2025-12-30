Cómo viajar con perros en vacaciones de manera segura y cómoda, según especialistas 

Viajar con perros es cada vez más común, pero hacerlo de forma segura y cómoda requiere planificación y cuidados específicos. Veterinarios, organizaciones de bienestar animal y organismos oficiales coinciden en que una preparación adecuada puede marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo y una experiencia estresante o riesgosa para la mascota.

Desde viajes cortos por carretera hasta trayectos largos en avión, los especialistas subrayan que la salud del animal, el medio de transporte y el cumplimiento de normativas son factores clave para garantizar su bienestar durante el traslado.

Revisión veterinaria y documentación, el primer paso

Antes de cualquier viaje, los expertos recomiendan una revisión veterinaria previa para confirmar que el perro se encuentra en condiciones óptimas. De acuerdo con asociaciones veterinarias como la American Animal Hospital Association (AAHA), esta consulta permite detectar posibles problemas de salud, actualizar vacunas y obtener certificados médicos si son necesarios.

Para viajes internacionales, organismos oficiales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) exigen documentación específica, como comprobantes de vacunación contra la rabia, microchip y formularios sanitarios. No contar con estos requisitos puede derivar en la negación del ingreso o en cuarentenas obligatorias para el animal.

Especialistas en bienestar animal recomiendan nunca dejar al perro suelto dentro del vehículo. Crédito: Shutterstock

Consejos clave para viajar en coche con perros

En trayectos por carretera, especialistas en bienestar animal recomiendan nunca dejar al perro suelto dentro del vehículo, ya que puede distraer al conductor o salir despedido en caso de frenado brusco. Según portales veterinarios como Elanco y Purina, lo más seguro es utilizar arneses homologados, transportines o rejillas divisorias.

También se aconseja realizar paradas cada dos o tres horas para que el perro pueda hidratarse, estirarse y hacer sus necesidades. Además, los expertos advierten sobre el riesgo de dejar al animal solo dentro del coche, incluso por pocos minutos, debido al rápido aumento de la temperatura en el interior.

Viajar en avión: normas y bienestar del animal

El transporte aéreo requiere una planificación más detallada. De acuerdo con las políticas de aerolíneas como Delta Airlines y otras compañías internacionales, los perros deben cumplir requisitos de tamaño, edad y tipo de transportín, ya sea para viajar en cabina o en bodega.

Especialistas en viajes con mascotas recomiendan elegir transportines bien ventilados, cómodos y adaptados al tamaño del perro, además de familiarizarlo con ellos días antes del vuelo. También sugieren evitar sedantes sin prescripción veterinaria, ya que pueden representar riesgos durante el vuelo.

Alimentación, comodidad y reducción del estrés

Los expertos coinciden en que mantener la rutina del perro ayuda a reducir el estrés durante el viaje. Según guías de cuidado animal de Purina y Remitly, es recomendable ofrecer comidas ligeras antes del traslado, llevar agua suficiente y objetos familiares como mantas o juguetes.

Asimismo, se aconseja mantener un ambiente tranquilo, evitar cambios bruscos y observar cualquier signo de malestar, como jadeo excesivo, temblores o letargo, para actuar a tiempo si fuera necesario.

Continúa leyendo:

Expertos revelan las razones por las que tu perro no debe dormir en el suelo

Cómo mantener feliz y ocupado a un perro durante largas ausencias, según expertos

Científicos determinan la edad exacta en la que los perros empiezan a envejecer







