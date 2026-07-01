Empleados de Wendy’s son arrestados por servir comida de la basura a un cliente

Tres empleados de un restaurante Wendy’s en Carolina del Sur fueron arrestados tras ser acusados de entregar a una clienta comida que presuntamente había sido sacada de la basura y contaminada antes de ser servida.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron el 31 de mayo en una sucursal de Wendy’s ubicada en Union, Carolina del Sur.

Tres empleados enfrentan cargos

De acuerdo con KNOE, la policía arrestó a Aaliyah Shuntai Sanders, de 23 años; Trinity Lashell Rice, de 19; y Shadela Crystal Holley, de 33, quienes enfrentan cargos por manipulación de alimentos o productos destinados al consumo humano.

La investigación comenzó después de que una clienta regresó al restaurante al detectar un problema con el pedido que había recibido en el autoservicio.

La mujer solicitó un reembolso y pidió un recibo, ya que aseguró que nunca se lo entregaron con la compra original.

Le prometieron preparar otro pedido

Según la investigación, los empleados le dijeron a la clienta que prepararían nuevamente su comida y posteriormente le entregaron un nuevo pedido.

Sin embargo, mientras comía, recibió una llamada telefónica de una persona que se encontraba dentro del restaurante, quien le advirtió que uno de los empleados había escupido en los alimentos y que la comida entregada supuestamente había sido recuperada de la basura.

Posteriormente, la mujer declaró a los investigadores que comenzó a sospechar porque el supuesto nuevo pedido parecía ser exactamente el mismo que había devuelto minutos antes.

Gerentes habrían confirmado lo ocurrido

La clienta contactó al gerente del establecimiento, quien, según el reporte policial, le informó que había hablado con los empleados involucrados y confirmó lo sucedido.

También le indicó que revisarían las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Los documentos de la investigación señalan que tanto el gerente del restaurante como el gerente general inicialmente sancionaron disciplinariamente a Sanders y Rice mediante reportes internos, antes de que el caso derivara en cargos penales.

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