Sandía, galletas y jalapeño: los tres protagonistas del nuevo menú de primavera en Wendy’s

Los sabores de la primavera llegan a Wendy’s con un Frosty especial que incluye galletas y salsa de brownie, una línea de bebidas con sabor a sandía y una selección de platillos con un toque de jalapeños. Estos productos están disponibles en todo el país desde el 27 de abril.

Lindsay Radkoski, directora de marketing de Wendy’s, señala que los sabores de sandía, jalapeños y el nuevo Frosty vienen a atender la demanda de los sabores intensos que comienzan a llegar con la primavera.

“Ya sea algo nostálgico, como la masa de galletas, o el toque picante del jalapeño, nuestros clientes buscan opciones que les resulten divertidas. Nos comprometemos a ofrecer sabores frescos a todos nuestros clientes con la calidad que esperan de Wendy’s”, afirmó Radkoski.

¿Cuáles son los sabores de la primavera en Wendy’s?

El producto estrella es el Frosty Fusion, que combina la base tradicional del Frosty con trozos de masa de galleta y salsa de masa de brownie, los cuales dan un nuevo aire a este producto icónico de la marca.

La sandía es la gran protagonista de la temporada con tres propuestas refrescantes: Limonada de sandía, una bebida energética de sandía y una Sprite® de sandía.

La limonada es una ampliación de la línea de limonadas artesanales Dave’s de Wendy’s, elaborada con un puré de sandía dulce para ofrecer una bebida completamente natural. Por su parte, la bebida energética combina la energía de las burbujas con un toque de sandía confitada. Finalmente, la Sprite® Sandía mezcla el vibrante sabor del clásico Sprite con el frescor de la sandía, ideal para refrescarse en los días de calor.

Platillos para la primavera: la apuesta por el picante

En un mercado en el que los consumidores buscan sabores más intensos, Wendy’s lanza un trío de platillos picantes por tiempo limitado en todo el país:

Hamburguesa con queso y aderezo ranch de jalapeño

Esta hamburguesa se sirve con carne fresca, una buena dosis de aderezo ranch de jalapeño, rodajas de jalapeño y queso americano derretido. La combinación logra un equilibrio perfecto entre los matices picantes y ácidos del aderezo.

Papas de desayuno con tocino y jalapeño

Una propuesta picante para comenzar el día. Incluye las papas de desayuno sazonadas de Wendy’s, aderezadas con jalapeños, tres tiras de tocino crujiente ahumado con madera de manzano y una rica salsa de queso suizo.

Galletas de desayuno con jalapeño

Un desayuno con jalapeños, salchicha o tocino, un huevo fresco de primera calidad y queso americano, todo servido sobre una galleta mantecosa. Una opción que promete ser de todo menos aburrida.

Además, para dar más opciones a los fanáticos la marca trae de regreso de la salsa agridulce después de una ausencia de casi siete meses. Esta salsa forma parte de la línea de salsas exclusivas de Wendy’s que incluye: Wendy’s Signature, Sweet Chili, Scorchin’ Hot, Creamy Ranch, Honey BBQ y Honey Mustard.

La salsa agridulce favorita de los fans de Wendy’s está de vuelta. Crédito: Wendy’s | Shutterstock

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