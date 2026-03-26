Wendy’s estrena el menú infantil “DC Rides” con 12 figuras coleccionables

Los fanáticos de Wendy’s podrán disfrutar, desde finales de este mes hasta inicios de junio, de una nueva colección de 12 figuras exclusivas de Warner Bros Discovery Global Consumer Products. Esta alianza estratégica promete ser un éxito rotundo en todos los establecimientos de Estados Unidos y Canadá, incluyendo pedidos realizados a través de la App y el sitio web oficial.

El plato fuerte de esta colaboración entre estos dos gigantes son las figuras coleccionables que acompañan al menú infantil de la marca. Con un periodo de tres meses de promoción, los coleccionistas y seguidores de la franquicia tienen una ventaja competitiva para completar la serie completa durante este tiempo.

Una de las grandes innovaciones de esta campaña es que cada personaje —ya sea héroe o villano— incluye su propio “DC Ride” (vehículo o atracción), lo que añade un valor de juego y exhibición muy superior a promociones anteriores de la cadena.

¿Quiénes son los protagonistas de la colección?

Descubre la nueva colección de 12 figuras exclusivas de DC en Wendy’s, desde Batman hasta Bizarro, cada uno con su propio vehículo de exhibición. Crédito: Wendy’s | Cortesía

La lista de juguetes se divide equitativamente entre los defensores del bien y sus némesis más icónicas:

Superhéroes: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde y Supergirl.

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde y Supergirl. Supervillanos: Zur-En-Arrh, Bizarro, Artemis, Sinestro, Flash Reverso y Bizarro Supergirl.

¿Qué ofrece el menú infantil de Wendy’s?

Para quienes buscan opciones equilibradas, Wendy’s ofrece un menú personalizable que permite ajustar el gusto y la nutrición:

Plato principal: A elegir entre hamburguesa (sencilla o con queso), tiras de pollo o nuggets .

A elegir entre hamburguesa (sencilla o con queso), o . Acompañamiento: Se mantiene la opción saludable de bocaditos de manzana como alternativa rica en fibra a las clásicas papas fritas.

Se mantiene la de como alternativa rica en fibra a las clásicas papas fritas. Bebida: Una bebida de tamaño infantil a elección.

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