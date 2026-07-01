José Eduardo Santana, el hombre que se encarga de poner en la palestra mundial el cuatro boricua en los conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny es el artista hispano más influyente a nivel global y, detrás de él, hay un equipo de profesionales que le han ayudado a convertirse en el fenómeno que es actualmente, incluyendo a su cuatrista, José Eduardo Santana, quien contó la experiencia de cómo fue la fusión de su ritmo en el tema “Pitorro de Coco”.

Santana se encargó de realizar la pista en “Pitorro de Coco”, música incluida en el disco de “Debí Tirar Más Fotos”, y Bad le dio la oportunidad de acompañarlo en cada una de sus grandes presentaciones: Su “casita” en el Coliseo, el show del medio tiempo del Super Bowl y en su gira a nivel global.

José Eduardo Santana está dando a conocer el cuatro boricua

Es por esa razón que Santana se encargó de llevar sobre sus hombros una gran responsabilidad y, a su vez, de dar a conocer el cuatro puertorriqueño en varios países donde no conocía ese instrumento.

“Son muchas las emociones y a veces son pocas las palabras. Literalmente, estoy poniendo todo porque sé que es algo muy importante en la coyuntura histórica que vivimos y la visibilidad que tiene nuestra cultura, tanto con la plena, la salsa y el cuatro. En el caso mío, con el cuatro y la música de la montaña, pero sobre todo la versatilidad que el mundo está viendo del cuatro en su formato acústico, en un escenario donde tú no te hubieses imaginado verlo”, expresó el artista en entrevista telefónica con el portal El Nuevo Día desde Alemania, una de las paradas de Bad Bunny en su gira por el continente europeo.

La influencia que tuvo en la música Santana

Desde muy pequeño, Santana se vio influenciado por la música, principalmente por su padre, Edgardo Santana, al igual que por Christian Nieves, Modesto Nieves y Orlando Laureano, quienes lo ayudaron a inclinarse por el tradicional instrumento del cuatro y lo ayudaron a fortalecer sus habilidades con ese instrumento.

Santana indica que fue difícil lograr abrirse camino con ese instrumento, debido al dominio que tenía en esa época el reguetón en Puerto Rico y que sigue teniendo actualmente, por encima de otros géneros; aunque evidentemente, llevando su ritmo tradicional a lo acústico, le da el toque diferencial que le abrió puertas a colaboraciones memorables como las que hizo con el “Conejo Malo”.

Bad Bunny le dio la libertad creativa que necesitaba

Para su intro en “Pitorro de Coco”, Santana manifestó que fue una experiencia única, debido a que Bad Bunny le dio la confianza necesaria para que él (Santana) creara el ritmo que quisiera para lo que sería este tema, que se convirtió en uno de los favoritos por los fanáticos del “Conejo Malo”.

“Él (Bad Bunny) me dio esa confianza a mí para yo desarrollar eso, y expresarle al mundo, a Puerto Rico y los que venían de afuera, lo que es nuestro cuatro”, compartió.

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