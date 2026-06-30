Bad Bunny reapareció con Gabriela Berlingeri en Londres

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri volvieron a tomar fuerza. Esta vez no fue por una publicación en redes sociales; todo fue directo y sin lugar a dudas.

El cantante puertorriqueño y la diseñadora asistieron este lunes al torneo de Wimbledon, donde fueron vistos compartiendo juntos desde las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club viendo la victoria de Novak Djokovic sobre Wu Yibing en cuatro sets. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en internet y encendieron las especulaciones sobre el vínculo que mantienen.

Lejos de esconderse, ambos disfrutaron del encuentro con absoluta naturalidad. Mientras seguían las acciones del partido, Bad Bunny conversaba constantemente con Berlingeri e incluso le explicaba algunos de los movimientos y jugadas que se desarrollaban en la cancha. Ella escuchaba con atención, mientras entre ambos no faltaron las sonrisas ni los comentarios que dejaron ver la confianza que siguen compartiendo.

La aparición que vuelve a despertar preguntas

Aunque el partido tuvo momentos de tensión que quedaron reflejados en el rostro del intérprete, el ambiente entre ambos fue relajado durante buena parte de la jornada.

Como ya es habitual en sus contadas apariciones públicas, eligieron atuendos discretos. Bad Bunny vistió una sudadera oscura con capucha, camiseta blanca, gorra azul y gafas de sol, mientras que Gabriela Berlingeri optó por una blusa azul claro acompañada también de gafas oscuras, manteniendo un estilo sencillo y natural.

Un fin de semana inolvidable para el artista

La visita a Wimbledon llegó apenas unas horas después de que Bad Bunny firmara uno de los momentos más importantes de su carrera en el Reino Unido. El artista ofreció dos conciertos, los días 27 y 28 de junio, en el Tottenham Hotspur Stadium como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Con esas presentaciones se convirtió en el primer artista latino en encabezar espectáculos de esa magnitud en un estadio británico.

Las dos noches también dejaron varias imágenes. Una de las más comentadas fue la aparición de Damon Albarn, líder de “Blur” y “Gorillaz”, quien subió al escenario junto al puertorriqueño. Además, entre el público se encontraban figuras como Adele, Salma Hayek, Romeo Beckham y el tenista Novak Djokovic, quienes no quisieron perderse uno de los conciertos más comentados del año.

Sigue leyendo:

Adele apareció en show de Bad Bunny y emocionó a Londres

Bad Bunny le envía emotivo mensaje al pueblo venezolano mediante su concierto en Londres

Lo que pasó en el breve encuentro entre Bad Bunny y el papa León XIV