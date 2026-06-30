La unión de Salma Hayek y su hija en el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny no sólo conquistó Londres con dos conciertos históricos, también reunió entre el público a varias figuras internacionales que no quisieron perderse el paso de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, y entre ellas destacaron Salma Hayek y su hija, Valentina Paloma Pinault.

La actriz mexicana asistió junto a la joven de 18 años al segundo espectáculo que el artista puertorriqueño ofreció el pasado 28 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium. Ambas disfrutaron la presentación desde “La Casita”, el exclusivo espacio que el cantante reserva para un grupo reducido de invitados y que ya se ha convertido en uno de los sellos más reconocibles de su gira.

Los videos compartidos por asistentes mostraron a madre e hija cantando, bailando y disfrutando del espectáculo con total naturalidad. Salma eligió un “look” completamente negro que incluía un top de tirantes y, aparentemente, una falda con estampado “animal print”. Valentina, por su parte, apostó por unos shorts de mezclilla azul claro, un top blanco sin mangas, un cinturón marrón y gafas de sol.

Noche compartida entre familia y amigos

La velada también reunió a otras personalidades. Entre ellas estuvo Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien compartió en sus redes sociales varias fotografías y videos desde “La Casita”, donde aparece disfrutando del concierto junto a Salma y Valentina.

Las imágenes nuevamente mostraron el ambiente festivo que se vivió en ese espacio exclusivo, mientras Bad Bunny interpretaba los éxitos de “Debí Tirar Más Fotos”, una gira que ha llevado al puertorriqueño por distintos escenarios europeos con llenos absolutos.

El español, un lazo que fortalece su relación

La complicidad que demostraron en Londres recuerda una confesión que ambas hicieron en 2022 durante una entrevista conjunta con Vogue. En esa conversación, Valentina explicó que hablar español con su madre tiene un significado muy especial.

“Cuando estamos con más personas me gusta porque es como un secreto porque nadie habla español, porque con mi papá hablo en francés”, comentó la joven.

Salma también explicó por qué procura mantener vivo ese idioma en casa: “Le hablo en español si no quiero que nos entiendan los que están alrededor. Además, creo que refuerza la unidad, el vínculo familiar, fortalece el lazo que tenemos”, aseguró.

Ese estrecho vínculo también quedó evidenciado cuando la actriz felicitó públicamente a su hija por cumplir 18 años el pasado mes de septiembre: “Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre serás tú misma. Un corazón bondadoso y apasionado, un alma sabia llena de magia, una fuerza de la naturaleza única e imparable con un ingenioso sentido del humor y una tenacidad inquebrantable”, escribió entonces.

“Hay cosas que nunca cambiarán; te amaremos por siempre y, aunque siempre fuiste más joven de lo que te correspondía, siempre estarás en mi corazón, mi hija soñada”, agregó.

Sigue leyendo:

Bad Bunny reapareció con Gabriela Berlingeri en Londres

Adele apareció en show de Bad Bunny y emocionó a Londres

Salma Hayek y Valentina Paloma brillan con sus looks en el concierto de Oasis