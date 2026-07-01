Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones” y “Harry Potter”

La pantalla grande pierde a uno de esos rostros que, aunque no siempre ocuparon el papel principal, dejaron huella en algunas de las producciones más populares del cine. Michael Byrne, actor británico reconocido por sus participaciones en “Indiana Jones” y “Harry Potter”, falleció a los 82 años tras una trayectoria que se extendió por más de seis décadas.

La noticia fue dada a conocer por The Guardian, que informó que Byrne murió el pasado 20 de junio. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

El actor será recordado especialmente por interpretar al coronel nazi Ernst Vogel en “Indiana Jones and the Last Crusade” (1989), cinta protagonizada por Harrison Ford y Sean Connery. Años más tarde también dio vida a Gellert Grindelwald en “Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1”, donde encarnó al poderoso mago oscuro encarcelado.

Carrera construida entre el teatro y Hollywood

Nacido en Londres el 7 de noviembre de 1943, Michael Byrne estudió actuación en la Central School of Speech and Drama. Su carrera comenzó en los escenarios en 1963, cuando ingresó a la primera Compañía Nacional de Teatro fundada por Laurence Olivier en el Old Vic de Londres.

A lo largo de esos años participó en montajes como “La muerte y la doncella”, “El doble negociante”, “Mucho ruido y pocas nueces”, “El jardín de los cerezos”, “La gaviota” y “Romeo y Julieta”. Más adelante también formó parte de producciones como “María Estuardo” en el Teatro Duke of York y “Tío Vania” en el Teatro Real de Bath.

Su debut cinematográfico llegó con “La espada escarlata”. Después sumó títulos como “Butley”, “El águila ha desembarcado”, “Enrique VIII y sus seis esposas”, “El toque de medusa” y “El buen padre”, película de 1985 en la que compartió créditos con Anthony Hopkins.

Papeles inolvidables en el cine y la televisión

La filmografía de Byrne también incluye “Braveheart” (“Corazón valiente”), ganadora del Óscar en 1995 y dirigida y protagonizada por Mel Gibson. Allí interpretó a un soldado inglés que ataca a Murron, personaje de Catherine McCormack y esposa de William Wallace.

También apareció en la cinta de James Bond “El mañana nunca muere”, junto a Pierce Brosnan; en “Pandillas de New York”, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio; y en “Diana”, donde interpretó al cirujano cardíaco sudafricano Christiaan Barnard.

En televisión dejó su sello con participaciones en series como “Los vivos y los muertos”, “Los asesinos de Midsomer”, “American Rust”, “El bebé” y “Cadáveres”. Entre 2008 y 2010 también dio vida a Ted Page en la popular telenovela británica “Coronation Street”.

Su última aparición como actor fue en 2023, cuando participó en un episodio de la miniserie de comedia dramática “The Phoebus Files”. Byrne deja a su esposa, la actriz Carole Nimmons, con quien contrajo matrimonio en 1965, además de dos hijas y tres nietos.

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