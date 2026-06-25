Quentin Tarantino y Kylie Minogue protagonizarán la película “Tangled Up in Blue”

Quentin Tarantino volverá a ocupar un lugar frente a las cámaras, aunque esta vez no lo hará bajo su propia dirección. El cineasta compartirá elenco con Kylie Minogue en “Tangled Up in Blue”, la próxima película de Jamie Adams que ya comenzó a rodarse en Gales.

La noticia sorprende por una combinación poco habitual entre el responsable de “Pulp Fiction” y “Kill Bill” y una de las voces más reconocidas del pop. Según informó Variety, ambos fueron vistos el pasado fin de semana en Porthcawl mientras filmaban una secuencia vinculada a un funeral.

Tarantino interpretará a Jake Stroud, un hombre que lleva cuatro décadas encarnando a leyendas y que deberá enfrentarse a una parte de sí mismo que ha preferido dejar al margen. Kylie Minogue dará vida a Rebecca, personaje que podría convertirse en el interés amoroso del protagonista.

Historia marcada por un reencuentro

La sinopsis de “Tangled Up in Blue” anticipa que Jake Stroud quedará atrapado en el bar de un hotel entre un antiguo amor y un alma perdida: “Ha pasado cuarenta años representando a leyendas. Ahora, atrapado en el bar de un hotel entre un antiguo amor y un alma perdida, Jake Stroud finalmente tiene que lidiar con lo único que siempre ha evitado: su propio corazón”, señala la descripción de la película.

El elenco también contará con Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella, RZA, Hugh Skinner y Craig Roberts. A ellos se suman los intérpretes galeses Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris.

La producción está respaldada por la compañía neoyorquina Visor Entertainment. Sabine Stener, Randy Kleinman y Jordan Yale Levine encabezan el equipo de productores del proyecto.

El regreso de Kylie Minogue a la actuación

“Tangled Up in Blue” reunirá nuevamente a Tarantino con Jamie Adams, luego de que ambos trabajaran en “Only What We Carry”. Para Minogue, en cambio, será una nueva oportunidad de retomar una faceta que había explorado recientemente en la miniserie “The Residence”, donde apareció en seis episodios.

La cantante también fue el centro de la serie documental “Kylie”, producción para la que compuso la canción “Light Up”. Su incorporación a la película abre una etapa distinta en una carrera asociada principalmente a la música, pero con apariciones puntuales en la pantalla.

Tarantino no dirige un largometraje desde “Once Upon a Time in Hollywood”, estrenada en 2019. Aunque participa como guionista en “The Adventures of Cliff Booth”, derivada de esa película, el público sigue esperando el título con el que planea despedirse de la dirección cinematográfica.

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