Mundial 2026: resultados del 30 de junio y qué partidos se juegan hoy 1 de julio en los dieciseisavos

El pasado martes se vivió una gran jornada en unos dieciseisavos de final que están siendo bastante ajustados en este Mundial 2026.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 30 de junio

Francia 3-1 Suecia

Goles

Mbappé (Francia) x2

Barcola (Francia)

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Goles

Antonio Nusa (Noruega)

Amas Diallo (Costa de Marfil)

Erling Haaland (Noruega)

México 2-0 Ecuador

Goles

Julián Quiñones (México)

Raúl Jiménez (México)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 1 de julio – Dieciseisavos de final

Inglaterra vs. RD Congo

Hora: 12:00 ET / 09:00 PT

Sede: Mercedes-Benz Stadium Atlanta

Bélgica vs. Senegal

Hora: 16:00 ET / 13:00 PT

Sede: Lumen Field Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 20:00 ET / 17:00 PT

Sede: Levi’s Stadium, California

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