Mundial 2026: resultados del 30 de junio y qué partidos se juegan hoy 1 de julio en los dieciseisavos
Los partidos de hoy incluyen Inglaterra contra Congo, Bélgica contra Senegal y Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina en diferentes sedes
El pasado martes se vivió una gran jornada en unos dieciseisavos de final que están siendo bastante ajustados en este Mundial 2026.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 30 de junio
Francia 3-1 Suecia
Goles
Mbappé (Francia) x2
Barcola (Francia)
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Goles
Antonio Nusa (Noruega)
Amas Diallo (Costa de Marfil)
Erling Haaland (Noruega)
México 2-0 Ecuador
Goles
Julián Quiñones (México)
Raúl Jiménez (México)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy 1 de julio – Dieciseisavos de final
- Inglaterra vs. RD Congo
- Hora: 12:00 ET / 09:00 PT
- Sede: Mercedes-Benz Stadium Atlanta
- Bélgica vs. Senegal
- Hora: 16:00 ET / 13:00 PT
- Sede: Lumen Field Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Hora: 20:00 ET / 17:00 PT
- Sede: Levi’s Stadium, California
Sigue leyendo:
· Mbappé anotó doblete y alcanzó a Messi como máximo goleador del Mundial 2026
· Noche mágica para México en el Azteca: El Tri está en octavos
· Marcelo Bielsa rompió el silencio tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026
Trending