Sebastián Beccacece deja de ser entrenador de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la selección de Ecuador tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Luego de caer derrotado 2-0 ante México en el Estadio Azteca, el estratega argentino acudió a la sala de prensa y lanzó la noticia de que no continuará con la selección tricolor.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador“, declaró.

Beccacece explicó que al momento de tomar los mandos de Ecuador no había un proyecto a largo plazo más allá de la participación en el Mundial, de cuyo torneo aseguró que el conjunto sudamericano mejoró su participación de Qatar.

“Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”, dijo.

"MI CONTRATO FINALIZABA CUANDO FINALIZABA EL MUNDIAL, HOY FINALIZÓ EL MUNDIAL." Sebastián Beccacece confirmó que dejó de ser el DT de la Selección de Ecuador tras la derrota ante México y les dejó un gran mensaje a los jugadores.



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Ecuador tuvo uno de los Mundiales más raros en cuanto a participación. Perdieron en el debut ante Costa de Marfil 0-1 siendo infinitamente superior en juego y ocasiones.

Ante Curazao se vio superado por el cerrojo defensivo de los debutantes y decepcionó con un empate sin goles que lo obligó a hacer historia para avanzar a dieciseisavos de final.

En el último partido se tuvieron que jugar la vida ante Alemania y se llevaron una victoria prodigiosa por 1-2 para avanzar como mejores terceros. No obstante, México expuso las debilidades de los dirigidos por Beccacece.

Sebastián Beccacece asumió como entrenador técnico de la selección de Ecuador en agosto de 2024. Casi dos años después y luego de una dolorosa eliminación, su ciclo finaliza.

El argentino disputó un total de 24 partidos en el que registró nueve victorias, 12 empates y tres derrotas. Además, marcaron un total de 22 goles y recibieron 11, con una efectividad del 54.2 %.



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