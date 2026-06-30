Ecuador se queja ante la FIFA por el trato recibido antes de enfrentar a México

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha emitido un comunicado para hacer oficial su molestia por el trato que ha recibido la Selección de Ecuador previo al partido de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra la Selección Mexicana, que se jugará esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La previa de este encuentro se ha calentado mucho, pues previamente el DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, se quejó por la logística del viaje a CDMX para enfrentar a México en los 16vos de final pues aseguró que se trata de un viaje de 3 horas, y terminó siendo un traslado de nueve horas, lo que puede afectar el rendimiento de sus futbolistas al no tener un descanso adecuado.

“Hemos demorado tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos por qué… Un vuelo de tres horas y media, más la hora y 20 de traslado hacia el hotel, terminó siendo un vuelo de nueve horas”, explicó Beccacece.

A pesar de expresar que “no estaba molesto”, y resaltar la exactitud en los tiempos para los partidos anteriores (en Philadelphia, Kansas y Nueva York), el entrenador de La Tri señaló que su equipo a pesar de estar algo más cansado tiene confianza para hacer historia. Algo para lo que están preparados.

Ecuador señala acciones antideportivas en México

A través de un comunicado oficial, la Federación Ecuatoriana señaló que ha enviado una queja a la FIFA por acciones extra cancha que ocurrieron previo al duelo contra la Selección Mexicana en 16vos de final del Mundial 2026, pues aficionados mexicanos se reunieron para hacer la mayor cantidad de ruido posible afuera del hotel donde concentró el equipo ecuatoriano.

Esto generó la molestia del conjunto sudamericano pues indicaron que este tipo de acciones no corresponden al espíritu de competencia de la Copa Mundial, que promueve el respeto, el juego limpio y la equidad.

Además, pidieron a las autoridades competentes que garanticen la integridad del equipo, cuerpo técnico y aficionados de Ecuador.

“Confiamos que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos, y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”, indicaron.

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