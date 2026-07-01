Trump afirma que Cuba “se está acercando” a Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Cuba “se está acercando” a Washington, en medio de una nueva escalada de sanciones impuestas por su administración contra entidades vinculadas al Gobierno de La Habana.

“Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros”, dijo Trump durante un acto celebrado en Medora, Dakota del Norte, con motivo de la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt.

En su intervención, Trump también destacó otras acciones de su gobierno en política exterior, mencionando avances en los casos de Venezuela e Irán como parte de su agenda internacional.

Las declaraciones del mandatario se producen semanas después de que el Departamento del Tesoro anunciara una nueva ronda de sanciones dirigidas a empresas y actores relacionados con sectores estratégicos de la isla, en el marco de la política de presión económica reforzada por la Casa Blanca.

En paralelo, la administración estadounidense ha intensificado medidas contra entidades extranjeras que operan en áreas clave de la economía cubana, incluyendo energía, minería, defensa y servicios financieros, ampliando el alcance del bloqueo vigente.

El mismo día del discurso de Trump, el Departamento de Estado informó la detención de un ciudadano cubano acusado de actuar como “agente subversivo” dentro de Estados Unidos.

Según la versión oficial, el individuo habría trabajado durante más de una década para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organización que Washington considera un instrumento de influencia del Gobierno cubano.

El detenido, identificado como Carlos Antonio Lloga Domínguez, se encuentra bajo proceso de expulsión junto a su familia, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Con información de EFE.

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