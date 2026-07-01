Willson Contreras encara a Cade Cavalli tras comentario fuera de lugar y vacía las bancas en el Fenway Park

El inicialista venezolano de los Boston Red Sox Willson Contreras protagonizó un monumental altercado que vació las bancas tras ser provocado directamente por el lanzador derecho de los Washington Nationals Cade Cavalli en un incidente que detuvo las acciones por casi 11 minutos y terminó con un saldo de cuatro expulsiones.

En la parte baja de un episodio clave, Cavalli retiró a Contreras en cuenta llena con un efectivo sweeper. Tras el ponche, el serpentinero de los Nacionales no ocultó su euforia y le gritó un provocador “¡Sit down, boy! (¡Siéntate, muchacho!)” directo al rostro del venezolano. Cabe destacar que en Estados Unidos, esta expresión lleva una carga discriminatoria bastante fuerte.

La respuesta de Contreras fue inmediata. Con un tajante “¿Me estás hablando a mí?”, el primera base de Boston acortó distancias hacia el montículo, provocando que los dugouts y bullpens de ambos equipos se vaciaran en segundos.

Aunque la intervención de los cuerpos técnicos evitó que el conflicto pasara a los puños, la oleada de empujones, insultos y reclamos forzó a los umpires a emplear más de diez minutos para restablecer el orden en el terreno de juego.

Una vez disipada la trifulca, el principal Vic Carapazza aplicó el reglamento con rigurosidad, pasando factura a los implicados directos y a varios miembros del banquillo que exacerbaron los ánimos. Contreras sumó la expulsión número 11 de su carrera profesional y la segunda de forma consecutiva en las últimas 48 horas.

Contreras y el drama tras los terremotos en Venezuela

Más allá de la fricción deportiva, el temperamento de Willson Contreras se encuentra bajo los efectos de una semana sumamente compleja en el plano personal. Apenas siete días atrás, Venezuela sufrió un devastador doblete sísmico, una tragedia que mantiene al pelotero en un constante estado de ansiedad y culpa por no poder colaborar físicamente en las labores de rescate en su tierra.

“Los pensamientos por Venezuela no se van a ir”, confesó el inicialista tras el compromiso, visiblemente quebrado ante los medios. “Pero sé que tengo la responsabilidad aquí, y es mi trabajo rendir. Estar para mi equipo, para mi compañeros y hacer lo mejor que pueda para ayudar. Eso lo tengo claro. Pero es mi país, así que duele”.

La Major League Baseball evaluará los informes arbitrales en las próximas horas para dictaminar si los hechos en Fenway Park acarrearán sanciones económicas o suspensiones adicionales para los involucrados.

Sigue leyendo:

·El aniversario 250 de EE.UU.: Roberto Clemente, el latino que cambió mucho más que el béisbol

·Dueños de MLB proponen un draft internacional en nuevo convenio colectivo

·Mets despiden al venezolano Carlos Mendoza como manager