6 remedios caseros para la tos que sí funcionan, según expertos

Aunque en la mayoría de casos desaparece por por sí sola, cuando se trata de un cuadro viral o infección respiratoria leve, existen algunos remedios caseros para la tos que cuentan con el respaldo de especialistas. En palabras directas: sí ayudan a aliviar el síntoma.

Sin embargo, los expertos también aclaran que estas alternativas no sustituyen los tratamientos médicos cuando son necesarios. Si la tos persiste durante varias semanas, hay fiebre alta, dificultad respiratoria, dolor en el pecho o tos con sangre, debes acudir con un profesional.

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6 remedios caseros para aliviar la tos

1. Té caliente con miel

Uno de los remedios naturales más conocidos es tomar una bebida caliente endulzada con miel. Diversas investigaciones han encontrado que la miel puede ayudar a calmar la irritación de la garganta y reducir la frecuencia de la tos, especialmente durante la noche.

Según indica Medical News Today, puedes añadir una o dos cucharaditas de miel a una infusión de manzanilla, té de limón o agua tibia. El líquido caliente también contribuye a mantener hidratadas las vías respiratorias.

La miel nunca debe administrarse a niños menores de un año debido al riesgo de botulismo infantil.

2. Gárgaras con agua tibia y sal

Basta con disolver media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y hacer gárgaras durante varios segundos antes de escupir el líquido. Este método puede ayudar a disminuir la inflamación, reducir la sensación de picazón y eliminar parte de los irritantes presentes en la garganta.

Aunque su efecto suele ser temporal, muchas personas experimentan alivio tras repetir el procedimiento varias veces al día.

3. Inhalación de vapor

Respirar vapor puede facilitar la eliminación de la mucosidad cuando la tos está acompañada de congestión nasal o flemas.

Una forma sencilla de hacerlo consiste en tomar una ducha caliente y permanecer unos minutos en el baño mientras se acumula el vapor. Otra opción es colocar agua caliente en un recipiente e inhalar cuidadosamente el vapor, manteniendo una distancia prudente para evitar quemaduras.

El objetivo es humedecer las vías respiratorias y favorecer que las secreciones se vuelvan menos espesas.

4. Té de jengibre

El jengibre contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que podrían contribuir a disminuir la irritación de las vías respiratorias, destaca el portal Bupa Latinoamérica.

Para preparar la infusión debes cortar varias rodajas de raíz fresca y hervirlas en agua durante unos diez minutos. El resultado es una bebida caliente que puede ayudar a aliviar la garganta y proporcionar una sensación de bienestar.

Muchas personas también combinan el jengibre con miel y unas gotas de limón para potenciar el sabor.

5. Jugo natural de piña

La piña contiene bromelina, una enzima que ha sido estudiada por sus propiedades antiinflamatorias y su posible capacidad para favorecer la eliminación de mucosidad.

Aunque la evidencia científica sobre su efecto específico contra la tos todavía es limitada, beber un vaso de jugo natural de piña puede formar parte de una dieta equilibrada y aportar hidratación, además de vitaminas y antioxidantes.

6. Mantener una buena hidratación

Uno de los consejos más importantes durante cualquier proceso respiratorio es beber suficientes líquidos. El agua, los caldos claros y las infusiones ayudan a mantener húmedas las vías respiratorias, favorecen la fluidificación de la mucosidad y reducen la irritación que provoca la tos constante.

Además, una correcta hidratación contribuye al funcionamiento normal del organismo mientras el sistema inmunológico combate la infección.

Si la tos dura más de tres semanas, empeora con el paso de los días o aparece acompañada de fiebre persistente, dificultad para respirar, silbilancias, dolor en el pecho o sangre al toser, es importante buscar atención médica inmediata.

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