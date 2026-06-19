Señales de alerta: los síntomas que pueden advertir un cáncer de riñón

La mayoría de las personas espera que una enfermedad grave envíe señales claras. Un dolor intenso. Un síntoma imposible de ignorar. Algo que obligue a consultar al médico. El cáncer de riñón no siempre funciona así.

De hecho, una de las características que más preocupa a los especialistas es que puede desarrollarse durante meses o incluso años sin provocar síntomas evidentes. En muchos casos, el diagnóstico llega de manera inesperada, cuando una persona se realiza una ecografía o una tomografía por un motivo completamente distinto.

Por eso, aunque no existe una prueba de detección rutinaria para toda la población como ocurre con otros cánceres, los médicos insisten en la importancia de prestar atención a determinadas señales que el cuerpo puede enviar.

La sangre en la orina es una de las señales más importantes

Si hay un síntoma que los urólogos consideran especialmente relevante, es la presencia de sangre en la orina. Puede aparecer de forma visible, tiñendo la orina de color rosado, rojizo o marrón. O puede detectarse únicamente a través de un análisis de laboratorio.

No siempre significa cáncer. Las infecciones urinarias, los cálculos renales o algunas enfermedades de la vejiga también pueden provocarla. Pero los especialistas coinciden en algo: nunca debería ignorarse.

La Clínica Mayo señala que la sangre en la orina es uno de los signos más frecuentes cuando el cáncer renal comienza a manifestarse clínicamente.

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Un dolor que muchas veces se confunde con otra cosa

Otro síntoma que suele pasar desapercibido es el dolor persistente en la espalda baja o en un costado del cuerpo, justo debajo de las costillas. Muchas personas lo atribuyen al estrés, a una mala postura o a una lesión muscular.

El problema es que, cuando ese dolor aparece sin una explicación clara y se mantiene durante semanas, merece una evaluación médica. “Los síntomas pueden ser muy inespecíficos y confundirse con problemas comunes“, explican especialistas del National Cancer Institute (NCI) de Estados Unidos.

Pérdida de peso sin proponérselo

Bajar de peso sin estar haciendo dieta ni haber aumentado la actividad física es otra señal que suele despertar sospechas médicas.

No se trata de perder uno o dos kilos después de unas vacaciones o un cambio de hábitos. Los médicos prestan atención cuando la pérdida es significativa y ocurre sin una razón evidente. En algunos pacientes, esa baja de peso aparece acompañada por una disminución del apetito o una sensación de saciedad más rápida de lo habitual.

Fatiga persistente

Todos nos sentimos cansados alguna vez. Pero existe una diferencia entre el cansancio normal y una fatiga que no mejora con descanso.

Las personas con cáncer renal pueden experimentar una sensación persistente de agotamiento, falta de energía o debilidad general que interfiere con las actividades cotidianas. Es uno de esos síntomas que rara vez lleva por sí solo a un diagnóstico, pero que suele formar parte del cuadro cuando se analiza en conjunto con otros signos.

Fiebre sin causa aparente

La fiebre suele asociarse con infecciones. Sin embargo, algunos tumores también pueden provocarla.

Cuando aparece de manera recurrente, sin una explicación clara y sin otros signos de enfermedad infecciosa, los médicos suelen investigar distintas causas posibles, entre ellas algunos tipos de cáncer.

Un cáncer más frecuente de lo que muchos creen

Según el National Cancer Institute, el cáncer de riñón representa uno de los tumores urológicos más comunes en Estados Unidos. La mayoría de los casos corresponde al llamado carcinoma de células renales, que se origina en los pequeños túbulos del órgano encargados de filtrar la sangre. El riesgo aumenta con la edad y es más frecuente en hombres que en mujeres.

Los factores que pueden aumentar el riesgo

No existe una única causa detrás del cáncer renal. Sin embargo, las investigaciones identificaron varios factores asociados con un mayor riesgo de desarrollarlo. Entre los principales aparecen:

Tabaquismo.

Obesidad.

Hipertensión arterial (más información sobre presión arterial alta).

Enfermedad renal crónica.

Tratamientos prolongados de diálisis.

Antecedentes familiares de cáncer de riñón.

Algunas alteraciones genéticas hereditarias.

La buena noticia es que varios de esos factores son modificables. Dejar de fumar, controlar la presión arterial, mantener un peso saludable y realizar controles médicos regulares contribuyen no solo a proteger los riñones, sino también a reducir el riesgo de numerosas enfermedades crónicas.

El dato que suele sorprender a los pacientes

Muchos diagnósticos de cáncer renal no llegan porque una persona detectó síntomas. Llegan porque un estudio solicitado por otra razón encontró algo inesperado. Una tomografía realizada por un dolor abdominal. Una ecografía de rutina. Un estudio digestivo.

Por eso los especialistas suelen insistir en una idea sencilla: cuando aparece sangre en la orina, un dolor persistente en un costado del cuerpo, una pérdida de peso inexplicable o un cansancio fuera de lo habitual, conviene consultar.

La mayoría de las veces no se tratará de cáncer. Pero, cuando sí lo es, detectar el problema antes puede marcar una diferencia importante en las posibilidades de tratamiento.

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