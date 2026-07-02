El Aniversario 250 de EE.UU.: NYC sigue enviando boletos gratis para los fuegos artificiales del 4 de julio

La ciudad de Nueva York continúa enviando buenas noticias a miles de personas que se registraron para asistir gratuitamente al espectáculo Macy’s Fourth of July Fireworks. Aunque el periodo de inscripción ya terminó, el proceso de selección aún no concluye y los participantes tienen posibilidades de recibir un correo electrónico con sus boletos hasta este jueves 2 de julio.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la entrega de 100,000 entradas gratuitas mediante una lotería digital para facilitar el acceso a algunas de las mejores zonas de observación del tradicional espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia.

¿Hasta cuándo se enviarán los boletos gratuitos para los fuegos artificiales?

Las personas seleccionadas están siendo notificadas por correo electrónico desde el 30 de junio hasta el 2 de julio. Por ello, las autoridades recomiendan revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de spam para evitar perder la confirmación.

Cada ganador podrá reclamar hasta 4 boletos. Además, no era necesario ser residente de Nueva York o Nueva Jersey para participar, ya que el registro estuvo abierto para cualquier persona que pudiera asistir al evento.

Los boletos otorgarán acceso prioritario a 2 de los puntos más codiciados para disfrutar del espectáculo: Brooklyn Bridge Park, en Brooklyn, y The Seaport, en el Bajo Manhattan. Estas áreas ofrecen una vista privilegiada de los fuegos artificiales que cada año iluminan el cielo de la ciudad durante la celebración del 4 de julio.

La plataforma oficial para participar permaneció abierta desde el 26 de junio hasta el 29 de junio a las 11:59 p.m (ET). Ahora, el proceso se encuentra exclusivamente en la fase de selección y envío de las notificaciones a los afortunados.

Si te registraste antes del cierre del plazo, todavía es posible que seas uno de los ganadores. La alcaldía mantiene el envío de los correos electrónicos hasta el jueves, por lo que vale la pena revisar tu cuenta antes de dar por perdida la oportunidad de asistir gratuitamente a uno de los eventos más emblemáticos de Nueva York durante las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

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