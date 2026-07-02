EE.UU. creó 57,000 empleos en junio, desempleo se mantiene en 4.2%

El mercado laboral de Estados Unidos registró un crecimiento moderado en junio. Aunque la economía sumó nuevos empleos y la tasa de desempleo se mantuvo estable, el desempeño fue desigual entre los distintos sectores productivos.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en ingés) informó que durante junio se crearon 57,000 empleos no agrícolas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.2%, prácticamente sin cambios respecto al mes anterior.

El número total de personas desempleadas fue de 7.1 millones.

El crecimiento del empleo estuvo encabezado por los sectores de servicios profesionales y empresariales, que añadieron 36,000 puestos de trabajo.

Desde el nivel más bajo registrado en octubre de 2025, este sector ha añadido 172,000 empleos.

También hubo avances en asistencia social, con 25,000 nuevos empleos, impulsados principalmente por los servicios individuales y familiares, que sumaron 17,000 plazas.

En los últimos 12 meses, este sector había agregado un promedio mensual de 16,000 empleos.

El sector de salud continuó creciendo con 22,000 nuevos puestos, aunque a un ritmo inferior al promedio mensual de 38,000 registrado durante el último año.

Tan solo los hospitales incorporaron 9,000 trabajadores.

En contraste, ocio y hospitalidad perdió 61,000 empleos durante junio, un descenso que el BLS atribuyó a una contratación estacional más débil de lo normal.

En lo que va de 2026, este sector prácticamente no ha mostrado crecimiento neto.

Por otra parte, industrias como construcción, manufactura, comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento, información, actividades financieras, minería, petróleo y gas, servicios y gobierno registraron pocos o ningún cambio en el empleo.

Participación laboral y desempleo de largo plazo

El informe del BLS también mostró que la participación en el mercado laboral disminuyó 0.3 puntos porcentuales, al ubicarse en 61.5%. Esto significa que una menor proporción de personas estaba trabajando o buscando empleo activamente.

Asimismo, la relación empleo-población descendió 0.2 puntos porcentuales, hasta 59.0%, lo que indica que también se redujo ligeramente el porcentaje de la población que tenía un empleo.

El número de personas desempleadas por 27 semanas o más permaneció prácticamente sin cambios en 1.9 millones, aunque representa un incremento de 286,000 personas respecto al mismo periodo del año anterior.

Este grupo equivale al 27.3% del total de desempleados.

Asimismo, 4.7 millones de personas continuaron trabajando a tiempo parcial por razones económicas, es decir, porque no pudieron encontrar un empleo de tiempo completo o les redujeron las horas de trabajo.

Además, 6 millones de personas dijeron que quieren trabajar, pero no forman parte de la fuerza laboral, debido a que no buscaron empleo recientemente o no podían comenzar a trabajar de inmediato.

De esos 6 millones de personas, 1.8 millones fueron clasificadas como marginalmente vinculadas al mercado laboral, es decir, estaban disponibles para trabajar y habían buscado empleo durante el último año, aunque no lo hicieron en las cuatro semanas previas a la encuesta.

De ellas, 477,000 eran trabajadores desalentados, quienes dejaron de buscar trabajo porque consideran que no existen oportunidades para ellos.

Desempleo por grupos demográficos

Las tasas de desempleo presentaron pocos cambios entre los principales grupos de trabajadores:

-Hombres adultos: 3.9%

-Mujeres adultas: 3.7%

-Adolescentes: 14.6%

-Personas blancas: 3.6%

-Personas afroamericanas: 6.6%

-Personas asiáticas: 3.9%

-Personas hispanas: 5.2%

Salarios y jornada laboral

Los ingresos también registraron un ligero incremento. El salario promedio por hora de los trabajadores del sector privado aumentó 13 centavos, equivalente a 0.3%, para ubicarse en $37.64. En comparación con junio de 2025, los salarios crecieron 3.5%.

En el caso de los empleados de producción y personal no supervisor, el salario promedio subió 7 centavos, o 0.2%, hasta $32.38 por hora.

La jornada laboral promedio para todos los trabajadores del sector privado permaneció sin cambios en 34.3 horas semanales.

En manufactura disminuyó ligeramente a 40.3 horas, mientras que las horas extra aumentaron a 3.2 horas.

Para los trabajadores de producción y no supervisores, la jornada promedio bajó 0.1 horas, hasta 33.7 horas.

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