Entradas gratis para “Saturday Night Live”: así puedes participar

Pocas experiencias despiertan tanta expectativa entre los fanáticos de la televisión como presenciar un episodio de “Saturday Night Live” desde el legendario Estudio 8H del Rockefeller Center.

Aunque conseguir un asiento parece una misión imposible, NBC vuelve a ofrecer una oportunidad para quienes sueñan con formar parte del público de la temporada 2026-2027, y lo mejor es que las entradas son completamente gratuitas.

Después de una temporada 51 que reunió a invitados como Ryan Gosling, Ariana Grande y Will Ferrell, el histórico programa de comedia ya prepara su temporada 52. Como cada año, los interesados podrán participar en la tradicional lotería de boletos o intentar ingresar mediante la lista de espera oficial.

Fechas y requisitos para participar

La lotería estará abierta desde las 12:00 a.m. (hora del Este) del 1 de agosto de 2026 hasta las 11:59 p.m. (hora del Este) del 31 de agosto de 2026. NBC advierte que cualquier solicitud enviada antes o después de ese período será descalificada automáticamente.

Para participar es necesario enviar un único correo electrónico por persona a snltickets@nbcuni.com. En el mensaje deberán incluirse el nombre y apellido del participante, además de un texto breve y creativo en el que explique por qué quiere asistir al programa. La originalidad puede marcar la diferencia.

Los seleccionados recibirán un correo de confirmación con la cantidad de entradas asignadas, que normalmente son dos. Sin embargo, NBC aclarará el número exacto en cada caso.

También hay un detalle importante: no es posible elegir la fecha del programa. Las entradas se distribuyen aleatoriamente para cualquier emisión de la temporada 2026-2027, por lo que el aviso puede llegar con semanas de anticipación o apenas unos días antes del espectáculo. Tampoco está permitido transferirlas ni cambiarlas.

La lista de espera y las reglas que debes conocer

Quienes no resulten elegidos aún tienen otra posibilidad mediante la lista de espera oficial. El proceso comienza cada jueves previo al programa a las 10:00 a.m. (hora del Este), cuando se habilita la reserva digital en la página oficial de NBC. Allí se debe escoger entre el ensayo general de las 8:00 p.m. o la transmisión en vivo de las 11:30 p.m.

Si se obtiene un lugar, el participante recibirá un correo con su número de reserva. El siguiente paso será presentarse el viernes entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m. (hora del Este) bajo el techado de los estudios de NBC, en la calle 49, para registrarse de manera presencial.

Después del registro será obligatorio permanecer en la fila hasta la madrugada del sábado. No se permiten personas que guarden el puesto, aunque sí breves ausencias para ir al baño. Alrededor de las 12:01 a.m., el personal entregará las tarjetas oficiales de la lista de espera.

NBC también recuerda que todas las entradas de “Saturday Night Live” son gratuitas y no pueden venderse, intercambiarse ni subastarse. Cualquier boleto adquirido mediante revendedores o sitios de terceros será considerado inválido. Además, durante la espera están prohibidos el alcohol, los colchones, los sacos de dormir y las tiendas de campaña.

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