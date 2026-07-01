Miley Cyrus ahora es una Barbie y su reacción al verse fue increíble

La colección de celebridades de Barbie acaba de sumar otro nombre de peso. Miley Cyrus ya tiene su propia muñeca y la emoción de la cantante quedó registrada en un video donde la observa por primera vez.

Su reacción no dejó dudas sobre el cariño que siente por el proyecto, en el que trabajó de cerca junto al equipo creativo de Mattel para cuidar hasta el más mínimo detalle.

La nueva “Muñeca Barbie Signature Miley Cyrus”, presentada por Mattel el 30 de junio, está inspirada en el look que la artista luce en el videoclip de “Golden Burning Sun”, uno de los temas de su álbum “Something Beautiful”, publicado en 2025. El lanzamiento despertó rápidamente el interés de los fanáticos y la figura comenzó a agotarse en distintas plataformas de venta en línea.

“Estoy obsesionada” con el resultado

En un adelanto exclusivo compartido por Billboard, Miley Cyrus no ocultó su entusiasmo al sostener la muñeca entre sus manos por primera vez.

“¡Estoy obsesionada, la adoro!”, expresó la cantante. También explicó que “cada pequeño detalle de este diseño fue un sueño”, una frase que resume el nivel de compromiso que tuvo durante todo el proceso creativo.

La intérprete colaboró directamente con los diseñadores de Barbie para que la figura reflejara fielmente su visión. Prestó atención a elementos como la forma de los zapatos, el volumen del cabello y hasta insistió en que la muñeca llevara un micrófono.

“Eso fue muy importante para mí”, comentó en el video. Luego añadió que “tener este micrófono es muy representativo no sólo de la música, sino de tener una voz”.

Homenaje a una etapa artística

En el comunicado oficial difundido por Mattel, la cantante ahondó en lo que significó este lanzamiento para ella.

“Ver a mi Barbie por primera vez es un sueño hecho realidad. Dedicamos mucho tiempo a profundizar realmente en los detalles. Eso es algo que no sólo fue importante para mí al diseñar la Barbie, sino que también es muy importante para mi propia creatividad y la forma en que me represento a mí misma. Cada detalle tuvo un propósito”, afirmó.

Además, explicó que el objetivo nunca fue alcanzar la perfección: “Dedicamos mucho tiempo a perfeccionarla (no para que fuera perfecta, porque eso no me representaría), sino para capturar realmente los detalles de este look de ‘Golden Burning Sun'”.

Mattel destacó que la muñeca reconoce la influencia de Miley Cyrus en la cultura pop, la música y el entretenimiento, además de celebrar su defensa de la autoexpresión. La figura ya puede adquirirse en Amazon, Target y Walmart.com, aunque Target aclaró que esta colaboración estará disponible únicamente a través de su tienda en línea.

La Barbie de Miley se incorpora así a la línea “Signature”, una colección que anteriormente rindió homenaje a artistas como Mariah Carey, Aaliyah y Stevie Nicks mediante figuras con licencia oficial.

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