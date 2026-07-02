Gianni Infantino lamenta muerte de 4 aficionados tras celebraciones por triunfo de México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A través de su cuenta de Instagram (@gianni_infantino), el dirigente lamentó los hechos en un mensaje publicado en español e inglés.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA, el 30 de junio de 2026”, escribió el dirigente.

“En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz”, puntualizó Infantino.

?La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, expresó sus condolencias por el fallecimiento de cuatro personas durante las celebraciones posteriores al partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ocurrido el 30 de junio en la Ciudad de México.? pic.twitter.com/zuNnxTqV0R — Azucena Uresti (@azucenau) July 2, 2026

Festejos en CDMX

Los fallecimientos ocurrieron la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en tres puntos del Paseo de la Reforma, donde se concentraron más de 1 millón 400 mil personas para festejar el pase de México a los octavos de final.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre los hechos la mañana de este miércoles. “Nuestra solidaridad y apoyo”, dijo, y aseguró que las familias de los fallecidos contarán con respaldo de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició cuatro carpetas de investigación, una por cada fallecimiento. El personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación realiza levantamiento de indicios, análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos y entrevistas.

Tres de las víctimas murieron por asfixia en las inmediaciones del cruce de Lancaster y Hamburgo, en la colonia Juárez: un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años. El cuarto caso se registró en Río Lerma y Río Tíber, colonia Cuauhtémoc, donde un hombre de aproximadamente 25 a 30 años sufrió una emergencia médica.

Sobre ésta última víctima, la Secretaría de Salud la vincula con una posible intoxicación, mientras que otras autoridades reportan un paro cardiorrespiratorio tras una crisis convulsiva. Los dictámenes periciales aún están en proceso de elaboración.

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