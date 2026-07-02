Refuerzan seguridad de Inglaterra en México por miedo a nueva serenata madrugadora

La Ciudad de México activó un operativo especial para blindar el hotel de la selección de Inglaterra ante el riesgo de una nueva “serenata” nocturna como la que afectó a Ecuador en la ronda previa del Mundial 2026.

De acuerdo con un reporte de la cadena ESPN, las autoridades capitalinas y los organizadores del torneo acordaron reforzar la vigilancia en torno al hotel donde se concentrará el equipo inglés, que llegará el viernes por la noche procedente de Estados Unidos tras eliminar a República Democrática del Congo en dieciseisavos de final.

El objetivo es impedir cualquier intento de reunión de aficionados que busquen repetir la estrategia usada contra Ecuador. Donde reinó el ruido constante durante la madrugada para afectar el descanso del rival.

En el caso ecuatoriano, una convocatoria en redes sociales reunió a decenas de seguidores mexicanos en Santa Fe, quienes llevaron cubetas, sartenes, garrafones, bocinas y hasta motores para generar estruendo frente al hotel del equipo sudamericano.

La Federación Ecuatoriana terminó presentando una queja formal por los disturbios y por las complicaciones que enfrentó para llegar a la capital.

El conjunto sudamericano denunció que este tipo de acciones no corresponden al espíritu de competencia de la Copa Mundial, que promueve el respeto, el juego limpio y la equidad.

Además, pidieron a las autoridades competentes que garanticen la integridad del equipo, cuerpo técnico y aficionados de Ecuador.

Con ese antecedente fresco, el comité organizador decidió anticiparse. Durante el sábado, Inglaterra cumplirá con los protocolos de FIFA y permanecerá en su hotel bajo un esquema de seguridad ampliado, con filtros adicionales y patrullaje nocturno para evitar cualquier concentración no autorizada.

El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo al final de la tarde en el Estadio Azteca.



Sigue leyendo:

· Sebastián Beccacece deja de ser entrenador de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026

· Ecuador se queja ante la FIFA por el trato recibido antes de enfrentar a México

· Noche mágica para México en el Azteca: El Tri está en octavos