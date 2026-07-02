Medicare cubrirá medicamentos para bajar de peso con un programa piloto: así podrás ahorrar en el tratamiento

Millones de beneficiarios de Medicare podrían reducir considerablemente el costo de los medicamentos para bajar de peso gracias a un nuevo programa piloto anunciado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La iniciativa, denominada Medicare GLP-1 Bridge, comenzó el 1 de julio y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es facilitar el acceso a determinados medicamentos GLP-1 para el tratamiento de la obesidad mediante un copago fijo de $50 dólares mensuales, una cantidad muy inferior al precio que muchos pacientes pagan actualmente.

¿Cuánto dinero podrían ahorrar los beneficiarios?

El principal beneficio del programa es el ahorro para quienes cumplan con los requisitos.

Mientras algunos medicamentos GLP-1 pueden costar cientos o incluso más de mil dólares al mes sin cobertura, los participantes del programa pagarán únicamente $50 dólares mensuales, independientemente del medicamento autorizado que reciban.

Con ese esquema, una persona inscrita durante los 18 meses restantes del programa desembolsaría alrededor de 900 dólares, frente a varios miles de dólares que podría gastar pagando el precio habitual del tratamiento.

¿Por qué Medicare creó este programa?

Hasta ahora, Medicare no cubría medicamentos recetados únicamente para bajar de peso. Los tratamientos GLP-1 solo podían ser cubiertos cuando eran prescritos para enfermedades como la diabetes tipo 2 o ciertos padecimientos cardiovasculares.

Con el programa piloto, Medicare busca ampliar temporalmente el acceso a estos medicamentos para personas con obesidad que anteriormente no calificaban para recibir cobertura.

“Los GLP-1 pueden cambiar la vida de los pacientes que controlan la obesidad y afecciones relacionadas”, señaló Chris Klomp, director de Medicare y asesor principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El funcionario explicó que el programa pretende hacer que el acceso a estos tratamientos sea más uniforme y predecible para los beneficiarios de Medicare.

¿Qué medicamentos están incluidos?

Por ahora, el programa solo contempla tres medicamentos en presentaciones específicas:

Foundayo (tableta).

(tableta). Wegovy (tableta o inyección).

(tableta o inyección). Zepbound (KwikPen).

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El programa está dirigido a beneficiarios con cobertura de medicamentos de la Parte D de Medicare, ya sea mediante un plan independiente o un plan Medicare Advantage que incluya esa cobertura.

Sin embargo, no podrán participar quienes ya reciben un medicamento GLP-1 cubierto por Medicare debido a otra enfermedad, como diabetes tipo 2, determinadas enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño o enfermedad del hígado graso.

Además, los participantes deberán contar con una receta médica para alguno de los medicamentos incluidos y cumplir con al menos uno de estos criterios médicos:

Tener un índice de masa corporal (IMC) de 35 o superior .

. Tener un IMC entre 30 y 34.99 junto con enfermedades como hipertensión, insuficiencia cardíaca diastólica, enfermedad renal crónica, prediabetes o antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular.

junto con enfermedades como hipertensión, insuficiencia cardíaca diastólica, enfermedad renal crónica, prediabetes o antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular. Tener un IMC entre 27 y 29.99 acompañado de prediabetes o antecedentes de infarto, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica.

El médico deberá emitir la receta correspondiente y, cuando sea necesario, completar el proceso de autorización previa para confirmar que el paciente cumple con los criterios del programa.

¿Qué deben saber los beneficiarios?

Los $50 dólares mensuales del programa se pagan fuera de la cobertura tradicional de la Parte D de Medicare, por lo que ese gasto no cuenta para el deducible anual ni para el límite máximo de gastos de bolsillo. Tampoco puede combinarse con el Plan de Pago de Medicamentos Recetados de Medicare ni con algunos subsidios para personas de bajos ingresos.

De acuerdo con estimaciones de KFF, cerca de 3.8 millones de beneficiarios podrían reunir los requisitos para participar en esta iniciativa, una cifra que las autoridades consideran podría aumentar conforme avance el programa piloto.

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