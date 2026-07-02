NBA probará nueva regla en tiros libres para acelerar el juego

La NBA probará una nueva regla de tiros libres llamada “One Free Throw Rule” que busca acelerar el juego y será testeada en la Summer League.

La medida fue anunciada oficialmente este jueves y se aplicará en los torneos de verano que se disputarán en Salt Lake City, California del Norte y Las Vegas durante este mes.

The one free throw rule will be tested at the upcoming NBA summer leagues.



With this rule, any foul that would typically result in one, two or three free throws under standard NBA rules will instead result in a single free throw attempt. That attempt will be worth the same? pic.twitter.com/tFiOpJLnQW — NBA Communications (@NBAPR) July 2, 2026

¿En qué consiste la nueva regla de tiros libres?

La nueva normativa establece que cualquier falta que normalmente otorgue uno, dos o tres tiros libres será reemplazada por un único lanzamiento desde la línea, cuyo valor total equivaldrá a la cantidad de puntos que se habrían podido anotar con la secuencia tradicional.

Es decir, si un jugador tenía derecho a dos tiros libres, realizará solo uno, pero ese intento valdrá automáticamente los dos puntos posibles.

El objetivo principal de la NBA es reducir interrupciones y agilizar el ritmo de juego, especialmente en contextos de desarrollo como la Summer League.

La liga aclaró que esta innovación no será válida en todo el partido. En los últimos dos minutos del cuarto cuarto y en la prórroga, se mantendrá el formato tradicional de tiros libres, con dos lanzamientos en faltas de tiro de dos puntos y tres en intentos de triple.

La liga de desarrollo y la Summer League han servido en los últimos años como plataforma para implementar ajustes que posteriormente han llegado a la NBA, como:

El sistema de coaching challenge

La reducción del reloj de posesión a 14 segundos tras rebote ofensivo

La penalización del “take foul” en transición con un solo tiro libre

El Summer League también estrena tecnología en el balón

Además del cambio en los tiros libres, la NBA confirmó otra novedad: el uso del llamado “connected basketball”, un balón con sensor integrado.

Este sistema permite detectar contactos con el balón sin alterar su peso ni su sensación en el juego. El objetivo es recopilar datos que ayuden a mejorar futuras decisiones arbitrales, especialmente en jugadas como la última posesión antes de que el balón salga fuera.

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