Pubs en Inglaterra podrán abrir hasta las 5:00 AM por partido ante México en el Mundial 2026

El Gobierno del Reino Unido cedió ante la fiebre mundialista. En una decisión de última hora, Downing Street anunció este jueves que los pubs de Inglaterra y Gales tendrán autorización legal para permanecer abiertos durante la madrugada de este domingo al lunes, permitiendo que millones de aficionados se reúnan a presenciar el vibrante choque de octavos de final entre las selecciones de Inglaterra y México.

La diferencia horaria con el país norteamericano amenazaba con dejar los tradicionales locales británicos a oscuras, pero una legislación de urgencia garantizará que la cerveza siga corriendo hasta el pitido final.

El trascendental encuentro se disputará en la Ciudad de México el domingo por la noche. Debido al huso horario, el balón comenzará a rodar a la 01:00 de la madrugada del lunes en el Reino Unido, estimándose que las acciones no concluirán antes de las 03:00 locales (o más tarde en caso de prórroga o penaltis).

Ante este escenario, el decreto gubernamental otorga una extensión de apertura generalizada hasta las 05:00 de la madrugada, evitando que los establecimientos tengan que tramitar costosas e individuales licencias nocturnas especiales.

La resolución marca un giro de 180 grados en la política inicial del Ejecutivo británico, que se había negado rotundamente a alterar los horarios comerciales y de venta de alcohol con motivo de la cita de la FIFA. No obstante, la presión unánime de diversas bancadas en el Parlamento forzó a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, a activar sus facultades extraordinarias para decretar la medida bajo el estatus de un evento de “excepcional importancia nacional”.

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