Pagos del Seguro Social podrían disminuir en seis años por falta de fondos

El Seguro Social enfrenta nuevamente advertencias sobre su situación financiera. Si el Congreso no aprueba cambios para fortalecer el programa, millones de jubilados podrían ver reducidos sus pagos en aproximadamente un 22% dentro de seis años, de acuerdo con estimaciones citadas por especialistas.

El principal desafío es que el programa enfrenta un déficit de financiamiento y, hasta ahora, las distintas propuestas presentadas en el Congreso no han logrado avanzar debido, en gran parte, a las diferencias políticas.

Las opciones para salvar al Seguro Social

Especialistas señalan que existen tres caminos para garantizar la viabilidad del Seguro Social a largo plazo:

-Incrementar los ingresos del programa.

-Reducir los beneficios que reciben los jubilados.

-Aplicar una combinación de ambas medidas.

Cada alternativa tiene consecuencias. Un recorte en los beneficios afectaría directamente a millones de personas que dependen de esos pagos para cubrir la mayor parte de sus gastos mensuales, obligándolas a reducir su nivel de vida o recurrir al endeudamiento.

Por otro lado, aumentar los ingresos del programa implicaría trasladar parte del costo a los trabajadores actuales mediante un incremento en los impuestos sobre la nómina destinados al Seguro Social.

Retrasar la solución podría hacerla más costosa

De acuerdo con el informe más reciente de los fideicomisarios del Seguro Social, si el Congreso actuara durante 2026, sería necesario incrementar en 4.25% la tasa del impuesto sobre la nómina para eliminar completamente el déficit de financiamiento.

Sin embargo, si las reformas se posponen hasta 2034, el aumento necesario ascendería a 4.90%, lo que implicaría un mayor costo para los trabajadores.

Los analistas consideran que esta es una de las razones por las que el Congreso ha retrasado la aprobación de una solución definitiva, ya que cualquier decisión afectará a algún sector de la población.

¿Qué pueden hacer los trabajadores y jubilados?

Mientras el Congreso define el futuro del programa, los especialistas recomiendan que quienes aún están en edad laboral fortalezcan sus ahorros para el retiro, con el fin de depender menos exclusivamente del Seguro Social.

Para quienes ya están jubilados, el consejo es administrar cuidadosamente sus ahorros y contemplar la posibilidad de que los pagos del programa puedan disminuir en el futuro, si no se aprueba una reforma.

Asimismo, quienes deseen influir en el debate pueden comunicarse con sus representantes y senadores en el Congreso para expresar su postura sobre las posibles modificaciones al Seguro Social.

Una vez que el Congreso adopte una decisión, los expertos recomiendan revisar nuevamente la estrategia de jubilación para determinar si será necesario realizar ajustes financieros.

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