Beneficios del Seguro Social: ¿Adelantar o esperar? Claves para una mejor decisión

Cada vez más estadounidenses deciden comenzar a cobrar sus beneficios del Seguro Social tan pronto como cumplen con los requisitos, aun cuando esa decisión implica recibir un pago mensual menor durante el resto de su vida.

La tendencia ha cobrado fuerza en los últimos años. De acuerdo con datos citados por AARP, la Administración del Seguro Social procesó más de 2.3 millones de solicitudes de jubilación entre enero y julio de 2025, un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2024.

Aunque retrasar el inicio de los beneficios permite obtener un cheque más alto, millones de personas optan por acceder al programa antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

La mayoría no espera hasta los 70 años

La decisión de cuándo solicitar el Seguro Social puede marcar una diferencia importante en los ingresos durante la jubilación.

Según la Encuesta sobre la Jubilación en Estados Unidos 2025, elaborada por Schroders, alrededor del 44% de los trabajadores planea solicitar sus beneficios antes de llegar a la edad plena de jubilación, mientras que apenas uno de cada 10 tiene previsto esperar hasta los 70 años, edad en la que los pagos alcanzan su monto máximo.

Para quienes nacieron después de 1960, la edad plena de jubilación es de 67 años. Sin embargo, los beneficios pueden comenzar a cobrarse desde los 62 años, aunque con una reducción permanente en el monto mensual.

¿Cuánto dinero se pierde al jubilarse antes?

Solicitar el Seguro Social cinco años antes de la edad plena tiene un impacto considerable en los ingresos.

Por ejemplo, una persona que tendría derecho a recibir $1,000 dólares mensuales a los 67 años obtendría aproximadamente $700 dólares al mes si comienza a cobrar a los 62.

La diferencia también aumenta para quienes tienen prestaciones más altas. Un trabajador con un beneficio de $3,600 dólares mensuales a la edad plena recibiría alrededor de $2,520 dólares si adelanta su jubilación a los 62 años.

La Administración del Seguro Social cuenta con tabuladores que muestran cómo disminuyen los pagos dependiendo de la edad en la que se solicitan.

La incertidumbre económica impulsa las solicitudes anticipadas

Especialistas consideran que la preocupación por las finanzas personales es uno de los principales factores detrás de esta tendencia.

Una encuesta de AARP encontró que cerca del 49% de los adultos mayores de 50 años que solicitaron o consideraron solicitar el Seguro Social antes de tiempo lo hicieron por temor a que el programa enfrente problemas de financiamiento en el futuro.

A ello se suman otros factores, como la imposibilidad de continuar trabajando por motivos de salud, desempleo o dificultades económicas.

De acuerdo con la Encuesta de Confianza en la Jubilación 2025, elaborada por el Employee Benefit Research Institute, cuatro de cada diez jubilados dejaron de trabajar antes de lo que habían planeado y, en la mayoría de los casos, aseguraron que no fue una decisión voluntaria.

¿Conviene adelantar el Seguro Social?

No existe una respuesta única para todos los trabajadores. En algunos casos, comenzar a recibir el beneficio antes puede ser la mejor alternativa, especialmente para quienes enfrentan problemas de salud, cuentan con pocos ahorros o necesitan ingresos inmediatos para cubrir sus gastos.

Sin embargo, es importante considerar que la reducción en el pago mensual es permanente.

Los expertos recomiendan evaluar si la necesidad económica es temporal o definitiva. En algunos casos, retrasar uno o dos años la solicitud del Seguro Social puede traducirse en un ingreso mensual significativamente mayor durante el resto de la jubilación.

Antes de tomar una decisión, conviene analizar la situación financiera, las expectativas de vida laboral y las necesidades personales para elegir el momento que ofrezca el mayor beneficio a largo plazo.

Sigue leyendo: