Messi y la selección de Argentina sometidos a un chequeo exhaustivo en Dallas

Un control de seguridad usualmente riguroso vivieron Lionel Messi y la selección de Argentina en el aeropuerto de Dallas antes de viajar a Miami para su próximo partido del Mundial.

El procedimiento, captado en video por un ciudadano, mostró a los jugadores sometidos a revisiones minuciosas por parte de agentes estadounidenses.

Una imagen que ya ha ocurrido con otras selecciones y jugadores como Cristiano Ronaldo y que se han vuelto virales en lo que va de Mundial.

En un procedimiento de rutina, varios agentes detuvieron al equipo argentino en la zona de embarque y aplicaron controles con detectores de metales como parte de los protocolos habituales.

En las imágenes se observa a Messi colaborando con calma ante un riguroso chequeo, ejecutado sin excepciones pese a tratarse de figuras mundialmente reconocidas.

En el video se ve como uno de los agentes hace a sentar a Messi para revisar sus piernas. También, se ve a ‘La Pulga’ reírse con sus compañeros por el contenido de la maleta del defensor ‘Cuti’ Romero.

“Solo recuerda la próxima vez que seas molestado por la Agencia Seguridad en el Transporte de EE. UU. que incluso Messi tiene que hacerlo”, dijo la persona que inmortalizó el momento en medio de la filmación.

El viaje de Argentina este jueves a Miami se da para su duelo de este viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Argentina llega a esta fase del torneo con paso perfecto. Ganó todos sus partidos en la ronda de grupos y se prepara para enfrentar este viernes a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami

Messi atraviesa un Mundial brillante, con seis goles que lo exponen como el máximo anotador histórico de la Copa del Mundo, superando al alemán Miroslav Klose y peleándose el título de goleo con Harry Kane y Kylian Mbappé.



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