Rescatan milagrosamente a superviviente tras ocho días bajo los escombros por terremotos en Venezuela

Un equipo internacional de salvamento logró rescatar con vida a Hernán Gil este jueves por la mañana, quien permaneció ocho días sepultado bajo las ruinas de un edificio en Catia La Mar, estado La Guaira, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Gil, quien se desempeñaba como vigilante de la estructura, quedó atrapado en su puesto de trabajo, por lo que Voluntarios de la Cruz Roja Venezolana informaron que la infraestructura de la garita funcionó como un escudo protector, lo que impidió que fuera aplastado por la estructura colapsada.

El operario se localizaba en “un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima”, según declaró a la agencia de noticias EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica. Debido a la complejidad del terreno, el especialista judicial señaló en su momento que se había replanteado la estrategia y que se estaba “buscando un nuevo acceso”.

#2Jul | El presidente de El Salvador, Nayib Bukele (@nayibbukele), expresó su alegría por el exitoso rescate de Hernán Gil, un vigilante que pasó más de una semana bajo los escombros en el centro comercial Galerías Playa Grande.



“Este rescate fue posible gracias al esfuerzo? pic.twitter.com/HZd2FIJapL — El Diario (@eldiario) July 2, 2026

Despliegue internacional de 72 horas

Los rescatistas detectaron señales de Gil el pasado domingo, y las maniobras de extracción formal comenzaron el lunes a las 10:00 a.m., y se extendieron por casi 72 horas consecutivas.

En ese período, un contingente de aproximadamente 100 funcionarios de Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador mantuvo comunicación constante con el trabajador, suministrándole hidratación y medicamentos a través de los ductos disponibles.

Gusbimar González, esposa del sobreviviente, permaneció en las inmediaciones del edificio desde el jueves 25 de junio, un día después de los movimientos telúricos, a la espera de los resultados de la operación.

Balance de la emergencia en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo encargado de la coordinación de asistencia en el terreno, reportó el arribo de entre 2,500 y 3,000 rescatistas extranjeros al territorio venezolano para atender la contingencia.

De acuerdo con el último balance oficial emitido por el Ejecutivo venezolano, las autoridades contabilizan 6,461 personas rescatadas con vida, 2,295 ciudadanos fallecidos y un total de 11,267 heridos a causa de los terremotos de la semana pasada.

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