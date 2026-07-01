Artistas puertorriqueños envían un lote de insumos para Venezuela

A exactamente una semana de la tragedia que sacudió a Venezuela, los distintos países se siguen solidarizando con el país sudamericano y, recientemente, la donación recogida por varios artistas puertorriqueños salió desde el país boricua con destino a Maiquetía para ayudar en la atención de los más afectados.

Desde hace varios días, los cantantes y empresarios: Tito El Bambino, Jowell, Michael Flores, Lito, Isander Pérez, Julio Cabral y el actual ministro, Héctor Delgado (antiguo Héctor El Father), se encontraban recolectando ayuda desde varios puntos de la “isla del encanto” y este miércoles enviaron el primer cargamento de insumos.

Tito el Bambino anuncia el primer viaje de ayuda para Venezuela

A través de la plataforma de Instagram, Tito el Bambino, junto a otros artistas y colaboradores privados, manifestaron que estaba a punto de salir el primer avión hacia Maiquetía con alimentos no perecederos, productos de higiene personal, insumos médicos y ropa hacia Venezuela, país que sufrió un doble terremoto el pasado miércoles, del cual están confirmados 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos.

“Hoy nosotros estamos aquí, pero en todo Puerto Rico hay iglesias, hay artistas, hay jóvenes y empresas privadas buscando ayuda. Muchas bendiciones, que este sea el primero de muchos viajes“, comentó Tito el Bambino, liderando a parte del grupo que colaboró recibiendo y enviando las donaciones.

El pelotero Yadier Molina recibirá los insumos

Tras las distintas denuncias públicas realizadas por los venezolanos en las redes sociales, en las cuales presentan muchos casos en los que alegan que las autoridades venezolanas evitan que las ayudas lleguen a su destino o incluso se quedan ellos con esas donaciones, el ex grandeliga Yadier Molina decidió llegar al país suramericano este miércoles, antes que los insumos, para recibirlos y encargarse de distribuirlos él (Yadier) personalmente.

“Tenemos a Yadier Molina como un campeón, defendiendo esto para que se entregue en las manos correctas. El padre se va a montar en este vuelo para que todo llegue correctamente”, explicó El Bambino para transmitirle más seguridad a los donadores.

Daddy Yankee también se encuentra recolectando donaciones para Venezuela

Daddy Yankee también se sumó al aporte para ayudar a Venezuela, en unión con el equipo de Cangrejeros de Santurce, con una colecta que aperturaron el lunes en el estadio Hiram Bithorn hasta este miércoles.

El reguetonero compartió varias historias de Instagram, donde se aprecian toneladas de insumos de distintos tipos e informando que desde mañana hasta el viernes estarán organizando todo lo recolectado, debido a que se trata de mucha cantidad y, aunque no lo confirmaron, se espera que esa ayuda salga el fin de semana para Venezuela.

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