Se va una leyenda: Luka Modric se despide de la selección de Croacia en el Mundial 2026

La derrota 2-1 frente a Portugal puso punto final a la carrera con la selección de Croacia de Luka Modric.

A sus 40 años, el capitán croata disputó el último partido de una trayectoria de dos décadas en la máxima cita del fútbol, dejando un legado que trascendió los resultados y lo consolidó entre los grandes mediocampistas de todos los tiempos.

Con el adiós de Modric se despide una leyenda, un crack, un jugador sobresaliente que ha dejado tardes de gloria en los Mundiales. De hecho, en el de 2018, Luka ganó el Balón de Oro del torneo y, después, en la edición pasada, en la de 2022, se llevó el Balón de Bronce.

Modric, que ha sido el pilar sobre el que se ha sustentado Croacia, ha disputado 202 encuentros con su selección, de ellos 23 en los Mundiales, es el futbolista que más partidos ha jugado con su país, y ha marcado 29 goles, dos en la Copa del Mundo, ambos en la de 2018.

?? | FINAL DEL CAMINO PARA EL CROATA LUKA MODRIC YA QUE SE RETIRA A NIVEL DEL FÚTBOL INTERNACIONAL. pic.twitter.com/ArqDcWwKFT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 3, 2026

Historia en los Mundiales

Su historia en los Mundiales comenzó en Alemania 2006, cuando dio sus primeros pasos con la selección absoluta. Aquella participación terminó con una eliminación en la fase de grupos, un desenlace que también se repitió en Brasil 2014, después de que Croacia no lograra clasificarse para Sudáfrica 2010. Durante esos años, Modric fue el rostro de una generación talentosa que no conseguía reflejar su calidad en los grandes torneos.

El punto de inflexión llegó en Rusia 2018. Bajo el mando de Zlatko Dalic, Croacia firmó la mejor actuación de su historia al alcanzar la final del Mundial. Modric fue el líder futbolístico del equipo, marcó un recordado gol ante Argentina en la fase de grupos y condujo a los balcánicos hasta la definición por el título, donde cayeron frente a Francia.

Pese a la derrota, el mediocampista fue distinguido con el Balón de Oro del torneo como el mejor jugador del Mundial. Meses después, completó un año histórico al conquistar el Balón de Oro, rompiendo la hegemonía que durante más de una década habían impuesto Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

20 years since his international debut in 2006, Luka Modri? left it all out there in what may have been his last World Cup match for Croatia ?



?? 202 international appearances

?? 29 goals

?? 5 FIFA World Cups

?? 2018 World Cup runner-up

?? 2018 World Cup Golden Ball pic.twitter.com/fgDlyEtZ1Z — Yahoo Sports (@YahooSports) July 3, 2026

Lejos de bajar su nivel, Modric volvió a comandar a Croacia en Catar 2022. Con 37 años, lideró otra campaña memorable que incluyó la eliminación de Brasil en cuartos de final antes de caer en semifinales ante Argentina. Los croatas terminaron en el tercer lugar tras vencer a Marruecos y el capitán recibió el Balón de Bronce como el tercer mejor futbolista del campeonato.

En el Mundial de 2026 volvió a desafiar al tiempo. Se convirtió en el primer croata en disputar cinco Copas del Mundo y asumió el liderazgo de una nueva generación tras los retiros de varios compañeros históricos. Sin embargo, su última función llegó en los dieciseisavos de final, cuando Portugal se impuso 2-1 y puso fin a una de las carreras mundialistas más brillantes de este siglo.

Abrazo de despedida con Cristiano Ronaldo

Al finalizar el partido, el momento en que Ronaldo y Modric se abrazaron se compartió ampliamente en las redes sociales. Muchos aficionados comentaron que esta imagen les evocó una emoción especial, reflejando la belleza y la crudeza del fútbol.

Cristiano Ronaldo hugging and comforting Luka Modric right after the game ended. pic.twitter.com/dOpTU0YOP1 — The Nassr Tribune?? (@AlNassrTribune) July 3, 2026

Anteriormente, mientras se preparaban para repasar los protocolos de capitanía antes del partido, ambos también se dieron un cálido abrazo.

La emotiva imagen de las dos leyendas del fútbol conmovió a muchos aficionados. A sus 40 y 41 años, ambos se encuentran en la recta final de sus carreras. El reciente partido también marcó lo que podría ser su último encuentro en un torneo como la Copa del Mundo.

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