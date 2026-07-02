Seguro Social: qué puedes hacer para tener pagos mensuales más altos al jubilarte

La cantidad que una persona recibe del Seguro Social al jubilarse no depende únicamente de la edad en la que solicita el beneficio. Factores como los años trabajados, el nivel de ingresos, el historial laboral e incluso la estrategia para reclamar los pagos pueden marcar una diferencia importante en el monto mensual.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) calcula las prestaciones de jubilación utilizando los 35 años con mayores ingresos de cada trabajador, ajustados por inflación.

Si una persona trabajó menos de 35 años, los años faltantes se contabilizan como ingresos de cero, lo que reduce el promedio utilizado para calcular el beneficio.

Por ello, quienes tienen menos de 35 años cotizados pueden aumentar su futuro pago mensual si continúan trabajando, incluso de forma parcial.

Cada año adicional sustituye un año con ingresos bajos o un año registrado con cero ingresos.

La SSA también recalcula automáticamente el beneficio cuando un nuevo año de mayores ingresos reemplaza uno inferior, incluso si la persona ya comenzó a recibir pagos del Seguro Social.

Trabajar más tiempo puede aumentar el beneficio

Las personas que ya acumularon 35 años de trabajo también pueden incrementar su prestación si siguen laborando y obtienen salarios más altos que en etapas anteriores de su carrera.

Como el cálculo se basa únicamente en los 35 años de mayores ingresos, cada nuevo año con un mejor salario desplaza uno de menor remuneración.

Esto beneficia especialmente a quienes comenzaron con empleos de bajos ingresos o trabajaron durante varios años a tiempo parcial.

La SSA también considera ingresos adicionales provenientes de trabajos independientes, consultorías o pequeños negocios, siempre que hayan sido reportados al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y estén sujetos al impuesto del Seguro Social.

En 2026, el límite máximo de ingresos sujetos a este impuesto es de $184,500.

Retrasar la jubilación puede incrementar el pago hasta 24%

Aunque los beneficios de jubilación pueden solicitarse desde los 62 años, hacerlo antes de la edad plena de retiro implica una reducción permanente del monto mensual.

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años.

A partir de esa edad y hasta los 70 años, el Seguro Social aumenta el beneficio aproximadamente 8% por cada año que la persona retrase el inicio de sus pagos, lo que representa un incremento máximo cercano al 24%.

Según la SSA, un trabajador que obtuvo durante 35 años ingresos iguales o superiores al límite salarial sujeto a impuestos recibiría aproximadamente:

-$2,969 mensuales si solicita el beneficio a los 62 años.

-$4,152 mensuales si espera hasta la edad plena de jubilación.

–$5,181 mensuales si retrasa el cobro hasta los 70 años.

Después de cumplir 70 años ya no se generan incrementos adicionales por esperar más tiempo.

Revisar el historial laboral puede evitar pérdidas

La SSA recomienda revisar periódicamente el historial de ingresos registrado en la cuenta personal de cada trabajador, ya que errores en los reportes salariales pueden reducir el beneficio de jubilación.

Un número de Seguro Social incorrecto, un cambio de nombre no actualizado o ingresos que nunca fueron reportados pueden afectar el cálculo final.

De acuerdo con la agencia, si un empleador omite reportar correctamente un año de ingresos, el trabajador podría recibir aproximadamente $100 menos al mes durante su jubilación.

A lo largo de 20 años de retiro, eso podría representar pérdidas superiores a $24,000.

Los registros pueden consultarse mediante una cuenta my Social Security y compararse con declaraciones de impuestos, formularios W-2 o comprobantes de pago.

Si existe algún error, la SSA permite solicitar su corrección.

Los matrimonios pueden maximizar los beneficios

La SSA también contempla beneficios para cónyuges. Una persona casada puede recibir hasta 50% del beneficio correspondiente al cónyuge con mayores ingresos, siempre que esa cantidad sea superior a la que obtendría con su propio historial laboral.

Para acceder a este beneficio, el cónyuge con mayores ingresos debe haber comenzado primero a recibir su propia jubilación.

Una estrategia común consiste en que el cónyuge con menores ingresos solicite primero sus pagos, mientras el de mayores ingresos retrasa su jubilación hasta los 70 años para incrementar el beneficio familiar y, posteriormente, el beneficio para sobrevivientes.

Si el trabajador fallece, el cónyuge sobreviviente puede recibir hasta 100% del beneficio que percibía la persona fallecida, incluidos los incrementos obtenidos por haber retrasado su jubilación.

También es importante considerar los impuestos

El monto que finalmente conserva un jubilado también depende de los impuestos que deba pagar sobre sus prestaciones.

El IRS utiliza el llamado ingreso combinado, que suma el ingreso bruto ajustado, los intereses exentos de impuestos y la mitad del beneficio del Seguro Social.

Para quienes presentan su declaración de manera individual:

-Entre $25,000 y $34,000 de ingreso combinado, hasta 50% del beneficio puede estar sujeto a impuestos.

-Por encima de $34,000, hasta 85% del beneficio puede ser gravable.

En declaraciones conjuntas, los umbrales son $32,000 y $44,000, respectivamente.

Especialistas recomiendan planificar cuidadosamente el origen de los retiros durante la jubilación para reducir la carga fiscal y conservar una mayor parte de los pagos mensuales del Seguro Social.

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