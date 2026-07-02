Trump publica video de IA atacando a celebridades como doctor

El presidente Donald Trump volvió a recurrir a la inteligencia artificial para atacar a sus críticos este jueves, difundiendo un video en el que aparece caracterizado como un médico que ofrece un supuesto tratamiento contra el llamado “Síndrome de Delirio Anti-Trump” (TDS).

La grabación, de aproximadamente un minuto y medio, comienza con Trump vistiendo una bata blanca mientras se presenta como “el Doctor Trump”.

“¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento”, afirma al inicio del video.

A continuación, aparecen versiones generadas con inteligencia artificial de varias figuras de Hollywood y la televisión, entre ellas Rosie O’Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, quienes describen supuestos efectos provocados por ese trastorno ficticio.

En una de las escenas, la versión creada con IA de Julia Roberts dice: “Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro”.

Por su parte, el personaje generado de Robert De Niro asegura que ya casi “no se reconoce” y que “hacía desgraciados a todos los que le rodeaban”.

Trump concluye el video con una receta humorística para combatir ese supuesto síndrome.

“Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida”, señala.

El uso de la IA para atacar

El mandatario ha utilizado en repetidas ocasiones la expresión “Síndrome de Delirio Anti-Trump” para desacreditar a artistas y personalidades que cuestionan su gobierno, entre ellos el músico Bruce Springsteen, a quien llegó a atribuir un caso “horrible e incurable” de ese supuesto trastorno.

No es la primera vez que Trump genera controversia por el uso de contenidos creados con inteligencia artificial.

En abril pasado publicó una imagen en la que aparecía representado como Jesucristo durante un intercambio de críticas con el papa León XIV. Tras la polémica, eliminó la publicación y sostuvo que creía que la imagen lo mostraba “como un médico” de la Cruz Roja.

Sigue leyendo:

– Trump borra la imagen en la que aparecía como Jesús: “Pensé que era yo como médico”

– Trump se presenta como Jesucristo en imagen creada por IA tras criticar al papa León XIV

– Trump ataca al papa León XIV: dice que es “terrible en política exterior”