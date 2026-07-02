Un 70% de la población en EE.UU. está bajo alerta por la intensa ola de calor

Unos 238 millones de personas en Estados Unidos permanecen este jueves bajo alertas por calor extremo, mientras la intensa ola de altas temperaturas se extiende desde el medio oeste hasta la costa este del país y amenaza con mantenerse durante el fin de semana del 4 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que cerca del 70 % de la población estadounidense está expuesta a condiciones consideradas peligrosas, con avisos vigentes en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Alabama y Misisipi, entre otros.

La ciudad de Nueva York podría registrar este jueves una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38 °C), aunque la sensación térmica alcanzaría hasta 111 grados Fahrenheit (44 °C), lo que la convertiría en la jornada más calurosa en más de una década.

Washington D. C. y Baltimore también afrontan condiciones excepcionales. Los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 106 grados Fahrenheit (41 °C), valores que rozan los registros históricos de ambas ciudades.

Las autoridades meteorológicas prevén que el calor continúe durante el feriado del Día de la Independencia, con una combinación de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad que podrían establecer nuevos récords en el noreste y la región del Atlántico Medio.

Ante el aumento previsto en el consumo eléctrico por el uso masivo de sistemas de aire acondicionado, el Gobierno federal adoptó medidas para proteger la estabilidad de la red energética.

Esta semana, el secretario de Energía, Chris Wright, instruyó a los operadores del sistema eléctrico a solicitar la colaboración de los grandes consumidores de energía, incluidos los centros de datos, para reducir la presión sobre la red mediante el uso de generadores de emergencia cuando sea necesario.

Las autoridades buscan evitar interrupciones en el suministro eléctrico durante uno de los períodos de mayor demanda energética del año.

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