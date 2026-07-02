Vocalista de Oasis, Liam Gallagher, pronostica paliza 5-0 de Inglaterra a México

Liam Gallagher calentó el duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El vocalista de Oasis vaticinó con total seguridad que los ingleses ganarán 5-0 ante los coanfitriones.

A través de su perfil en X, el músico respondió a un aficionado lanzando su pronóstico, que ha generado polémica en las últimas horas. “Creo que venceremos a México 5-0”, escribió.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

La selección mexicana llega al duelo contra los ingleses con un paso perfecto tras vencer 2-0 a Ecuador y asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que Inglaterra avanzó con una sufrida remontada 2-1 frente a la República Democrática del Congo que dejó un mar de dudas.

Curiosamente, después de ese partido, los fans ingleses permanecieron en las gradas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta cantando junto a los jugadores el tema “Wonderwall“, una canción de Gallagher y Oasis.

Wonderwall es uno de los temas más populares de la banda y se ha convertido en una especie de himno no oficial para los seguidores de Inglaterra durante este Mundial.

Oasis y su polémica con México

No es la primera vez que Oasis se mete en problemas con la afición mexicana. La familia Gallagher es conocida por su fanatismo hacia el Manchester City. En medio del amor por sus colores, se ganaron la hostilidad de los fans aztecas.

En 2012, Noel Gallagher visitó México como solista y, durante una entrevista con ESPN, fue cuestionado sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien en ese momento jugaba para Manchester United, rival directo del club de sus amores.

Noel, fiel a su pasión por el City y su rivalidad deportiva con el United, respondió con sarcasmo sobre el delantero mexicano.

“Yo creo que es un idiota (risas). Es un idiota; ¿sabías que la palabra ‘Chicharito‘ significa ‘el pequeño idiota’?”, dijo en su momento. Inglaterra deberá enfrentarse al coanfitrión México el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.



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