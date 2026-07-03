Alerta en NYC: investigan posible brote de enfermedad del legionario en el Upper East Side

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York investigan un posible brote de enfermedad del legionario en el Upper East Side, luego de confirmar al menos 2 casos en residentes de los vecindarios de Carnegie Hill y Yorkville.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC Health Department) informó que inició una investigación para identificar el origen de la exposición, mientras analiza otros posibles casos que permanecen pendientes de confirmación mediante pruebas de laboratorio.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a todas las personas que hayan vivido, trabajado o visitado el Upper East Side desde finales de junio para que estén atentas a cualquier síntoma compatible con la enfermedad y consulten de inmediato a un profesional de la salud si presentan fiebre, tos o dificultad para respirar.

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que suele encontrarse en sistemas de agua contaminada, como torres de enfriamiento de edificios, sistemas de aire acondicionado de gran tamaño, fuentes decorativas, jacuzzis y redes de plomería mal mantenidas.

Los funcionarios de salud señalaron que la prioridad es localizar el posible foco de contaminación para evitar que aparezcan nuevos contagios. Como parte de la investigación, se realizan inspecciones y pruebas en instalaciones que podrían albergar la bacteria.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del legionario?

Aunque puede ser una enfermedad grave, especialmente en adultos mayores, fumadores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, el Departamento de Salud recordó que la enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 10 días después de la exposición e incluyen fiebre alta, escalofríos, tos, dolor muscular, dolor de cabeza y dificultad para respirar. En algunos pacientes también pueden presentarse náuseas, diarrea o confusión.

Las autoridades enfatizaron que un diagnóstico temprano es fundamental, ya que la enfermedad puede tratarse eficazmente con antibióticos. Sin atención médica oportuna, puede provocar complicaciones graves e incluso resultar mortal.

Mientras continúa la investigación epidemiológica, el Departamento de Salud mantiene la vigilancia sobre los casos reportados y actualizará la información conforme avancen los análisis para determinar el origen del posible brote en el Upper East Side. Los residentes y visitantes de la zona deben permanecer atentos a cualquier síntoma y buscar atención médica si presentan signos compatibles con la enfermedad.

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