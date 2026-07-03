Boletos para el México vs. Inglaterra en reventa rozan los $136,000 dólares

Tras confirmarse que la Inglaterra de Thomas Tuchel será el rival de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026, el mercado de la reventa legal en plataformas digitales ha entrado en una espiral fuera de control.

En portales internacionales como StubHub, las entradas para el trascendental choque del domingo han alcanzado la astronómica cifra de 2,447,262 pesos mexicanos ( unos $135,959 dólares) por un solo boleto.

Curiosamente, la cifra récord del millón de pesos no corresponde a un palco de honor o zona VIP. Se trata de dos asientos individuales ubicados en la Sección 669, fila 10, una de las zonas más elevadas del inmueble, justo en uno de los tiros de esquina. Cada asiento se cotiza exactamente en 2,447,262 pesos mexicanos ($135,959 dólares).

Para aquellos que buscan la opción “más accesible”, el boleto de menor costo disponible en la plataforma se ubica en la Sección 635 (también en la parte alta del estadio), cotizándose en 75,114 pesos mexicanos (unos $4,173 dólares), evidenciando una brecha abismal pero confirmando que ya no existen entradas a precio regular en el mercado secundario.

Con las taquillas oficiales en físico completamente cerradas y el boletaje regular agotado desde hace meses, la única ventana para conseguir entradas a precio original directo de lista recae en las normativas de la FIFA.

El máximo organismo del fútbol mundial liberará un porcentaje reducido de boletos, cercano al 8% de la capacidad del estadio, destinado de forma exclusiva para la afición visitante que viaja desde el Reino Unido.

El silbatazo inicial del domingo no solo definirá al equipo que avance a los cuartos de final, sino que cerrará con broche de oro la participación de la capital mexicana como epicentro de la máxima fiesta del fútbol global en este 2026.

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