Mega Millions hoy 3 de julio: el premio mayor sube a $542 millones y aún estás a tiempo de comprar tu boleto

El Mega Millions vuelve a captar la atención de millones de jugadores en Estados Unidos este viernes 3 de julio, cuando se realizará un nuevo sorteo con un premio mayor acumulado de $542 millones de dólares, uno de los más altos del año. Después de que nadie acertara los 6 números en el sorteo anterior, la bolsa continúa creciendo y esta noche un solo boleto podría cambiar la vida de su ganador.

Quienes logren acertar los 5 números principales y la Mega Ball, podrán quedarse con el premio completo en anualidades o elegir la opción en efectivo, estimada en $242 millones.

La expectativa es especialmente alta porque el sorteo llega en la antesala del fin de semana del Día de la Independencia, una de las fechas con mayor participación en juegos de lotería en el país.

Nadie ganó el premio mayor en el último sorteo

El bote siguió aumentando luego del sorteo realizado el martes por la noche, cuando ningún jugador consiguió la combinación ganadora.

Los números extraídos fueron 26, 41, 50, 53 y 62, mientras que la Mega Ball fue el 12. Aunque el gran premio quedó vacante, varios participantes obtuvieron premios menores gracias a distintas combinaciones acertadas.

En Massachusetts, por ejemplo, 2 boletos resultaron ganadores de premios de $2,000. Además, otros jugadores recibieron premios de $1,500, $1,000 y $800, con boletos vendidos en localidades como North Andover, Hyde Park, Palmer, Groton, Holyoke, Attleboro y New Bedford.

Estos premios demuestran que, incluso sin acertar el jackpot, existen múltiples niveles de recompensa para los participantes.

Hoy es uno de los días en los que se compran más tickets de lotería. (Foto: Charlie Neibergall/AP)

¿A qué hora es el sorteo de Mega Millions hoy?

El próximo sorteo de Mega Millions se realizará hoy viernes 3 de julio a las 11:00 p.m. (ET).

Cada estado establece su propia hora límite para la venta de boletos, por lo que los jugadores deben verificar el horario correspondiente en su jurisdicción.

Los sorteos de Mega Millions se realizan todos los martes y viernes por la noche, ofreciendo dos oportunidades semanales para competir por premios multimillonarios.

¿Cómo jugar Mega Millions?

Cada boleto tiene un costo de $5.

Para participar, los jugadores deben seleccionar:

* 5 números entre el 1 y el 70

* Un número de Mega Ball entre el 1 y el 24

También existe la opción de elegir los números automáticamente mediante la función conocida como Quick Pick, disponible en la mayoría de los puntos de venta autorizados.

Si nadie acierta la combinación ganadora esta noche, el premio volverá a acumularse para el siguiente sorteo, lo que podría llevar el jackpot a una cifra todavía mayor.

Con un premio estimado en $542 millones, el sorteo de esta noche se perfila como uno de los más esperados del verano y atraerá a millones de participantes en todo EE.UU., todos con la esperanza de convertirse en el próximo gran ganador de Mega Millions.

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