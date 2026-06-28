Cabo Verde, el pequeño país africano que enfrentará a Argentina y sorprendió al Mundial

Para muchos hinchas, el nombre apareció de golpe en la pantalla del Mundial: Cabo Verde. No es una potencia histórica, no tiene una liga poderosa ni suele estar en el centro de las grandes conversaciones futboleras. Sin embargo, el pequeño país africano se convirtió en una de las historias más inesperadas del Mundial 2026: avanzó a los dieciseisavos de final y será rival de Argentina.

El cruce ya tiene fecha: Argentina enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio, en una llave de eliminación directa que enfrentará al campeón del mundo con una de las grandes sorpresas del torneo. La selección africana llegó a esta instancia después de terminar segunda en su grupo, por encima de Uruguay, y convertirse en el país más pequeño en alcanzar la ronda de 32 equipos, según reportó Reuters.

Cabo Verde tendrá que medirse con Argentina: tendrá del otro lado al último campeón, y todos los ojos del mundo mirándolo jugar. Crédito: Ashley Landis | AP

Dónde queda Cabo Verde

Cabo Verde —también conocido internacionalmente como Cape Verde— es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

Está formado por diez islas volcánicas, nueve de ellas habitadas. Su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, la más poblada del país.

Aunque mucha gente lo asocia por primera vez con el fútbol, Cabo Verde tiene una identidad muy marcada: fue colonia portuguesa hasta 1975, su idioma oficial es el portugués y gran parte de la población habla criollo caboverdiano en la vida cotidiana.

Un país pequeño con una diáspora enorme

Una de las particularidades de Cabo Verde es que su población dentro del territorio es relativamente baja, cercana al medio millón de habitantes. Pero su diáspora es mucho más grande y está presente en países como Portugal, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Brasil.

Esa historia migratoria también se nota en el fútbol. Muchos jugadores caboverdianos o descendientes de caboverdianos crecieron y se formaron en Europa, especialmente en Portugal, pero eligen representar al país de sus familias.

Por eso, detrás del equipo que ahora enfrentará a Argentina hay algo más que una sorpresa deportiva. Hay una historia de islas, migración, identidad y orgullo nacional.

Cómo sorprendió en el Mundial

Cabo Verde llegó a la fase eliminatoria sin grandes titulares internacionales, pero con una campaña muy sólida. Empató sus tres partidos del grupo y logró avanzar como segundo de la zona. Su arquero y vicecapitán, Vozinha, de 40 años, fue una de las figuras del equipo, con dos vallas invictas y actuaciones clave ante rivales de mayor peso.

El dato que más impacta es el tamaño: Cabo Verde tiene una población mucho menor que la de cualquier potencia mundialista. Aun así, consiguió instalarse entre los 32 mejores equipos del torneo.

El partido contra Argentina tendrá un contraste evidente. De un lado estará la selección campeona del mundo, con Lionel Messi como gran figura y una estructura acostumbrada a jugar instancias decisivas. Argentina viene de ganar su grupo con puntaje ideal y llegará al cruce como favorita.

Del otro lado, estará un equipo que juega con la energía de quien ya hizo historia, pero que no quiere quedarse solo con eso. Para Cabo Verde, enfrentar a Argentina es más que un partido: es una vidriera mundial para un país que muchos están descubriendo recién ahora.

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