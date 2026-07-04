Ancelotti abre posibilidad que Vinícius y Neymar jueguen juntos ante Noruega

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación desplazados hasta el MetLife, en New Jersey, en la previa del partido contra Noruega.

El conjunto brasileño llega a esta instancia con un rendimiento ascendente tras debutar con empate frente a Marruecos. Luego consolidó su clasificación con victorias ante Haití y Escocia, para después eliminar en 16vos a Japón.

La principal figura de la ofensiva de la ‘Canarinha’ es Vinicius Jr., quien registra cuatro anotaciones en el certamen. Asimismo, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti evalúa la evolución de Neymar, quien podría sumar minutos.

Por su parte, Noruega se presenta a este duelo tras firmar una sólida fase de grupos, donde solo cedió puntos ante Francia. En la ronda de eliminación directa previa, la escuadra nórdica dejó en el camino a Costa de Marfil.

??CARLO ANCELOTTI:



“Neymar & Vinícius CAN play together & I think they WILL.” ??? pic.twitter.com/GgB11YeYnT — Ginga Bonito ?? (@GingaBonitoHub) July 4, 2026

Sin plan ‘antiHaaland’

Ancelotti, afirmó este sábado que “no existe un plan ‘antiHaaland’ y aseguró que no piensa decir a los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães cómo marcar al delantero noruego porque lo conocen mejor que él.

“Plan ‘antiHaaland’ no existe. No voy a explicar cómo marcar a Haaland o cómo jugar contra Haaland a Gabriel, que jugó contra él un montón de veces, o a Marquinhos”, aseveró en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

‘Carletto’ insistió que “todo el mundo conoce” al delantero del Manchester City, que suma ya cinco goles en el torneo, y que Brasil está centrado en “preparar bien el partido, incluyendo las características de Haaland”, a quien tildó de “muy peligroso”.

Pero también citó el talento de Martin Ødegaard, con el que coincidió en el Real Madrid cuando el mediapunta tenía 16 años, y el potencial ofensivo de otros noruegos, como Alexander Sorloth y Antonio Nusa.

“Noruega es un equipo difícil” y “muy bien equilibrado“, que “tiene estructura y calidad. Tenemos que dar lo máximo. Estamos confiados. Salimos de una eliminatoria contra Japón y queremos mejorar. Estamos preparados para todo lo que pueda pasar”, apuntó.

“Estoy preocupado y ansioso, como de costumbre”, confesó.

Raphinha estará en el banquillo

El DT también afirmó este sábado que Raphinha, recién recuperado de una lesión muscular, aún no está al ciento por ciento, pero podrá sentarse en el banquillo el domingo en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

“Raphinha está progresando muy bien. Todavía no está al ciento por ciento, pero está disponible para estar en el banquillo de cara a poder jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido con los noruegos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

‘Carletto’ informó que el extremo del Barcelona, de baja desde el pasado 19 de junio, cuando recayó de una lesión en la región posterior del muslo derecho durante el partido de la fase de grupos frente a Haití, se ha recuperado “muy bien y muy rápido”.

“Estamos muy felices por esto porque Raphinha es un jugador muy muy importante para el equipo”, cerró.

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