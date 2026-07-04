Mbappé avisa a sus rivales en el Mundial 2026: “También sabemos jugar el fútbol sucio”

Kylian Mbappé valoró el trabajado triunfo por 1-0 de Francia sobre Paraguay. El ariete destacó la capacidad de su selección para adaptarse a un enfrentamiento de mucha fricción.

“Sabíamos el tipo de partido que íbamos a tener. Creo que hicimos un gran encuentro. Mostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar a un tiempo de fútbol”, señaló.

El atacante incluso recurrió a una expresión coloquial para describir la actitud de su equipo. “Si hay que meter las manos en la mierda, lo haremos. Perdón por la expresión, pero no tenemos ningún problema con eso. Pensaban que solo íbamos a jugar a un fútbol ofensivo, vistoso, de marcar goles de jugada, pero también sabemos competir de otra manera. También sabemos jugar el fútbol sucio”, afirmó.

??? ¡MBAPPÉ NO SE GUARDÓ NADA TRAS ELIMINAR A PARAGUAY??! ?



Tras el pase a Octavos, Kylian reconoció la dureza del rival y dijo que "si hay que meter las manos a la mierda", lo harán. ???



¿Podrá Francia?? superar su siguiente reto, Marruecos??? ?



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Mbappé sostuvo que Francia fue superior incluso en el terreno que intentó imponer Paraguay. “Nosotros también sabemos jugar ese tipo de fútbol y hoy lo demostramos. Ganamos y hasta en eso fuimos mejores que ellos”, agregó.

Juego físico de Paraguay

Consultado por el juego físico de su rival y las constantes provocaciones durante el encuentro, el atacante evitó las críticas.

“Es su fútbol, es su manera de jugar. Todo el mundo juega con sus armas. No hay una forma buena o mala de jugar al fútbol, la única manera es ganar. Ellos intentaron vencernos así, pero nosotros también supimos responder de esa forma”, comentó.

Finalmente, Mbappé ya puso la mira en el próximo desafío de Francia, en los cuartos de final. “Ahora pasamos a otra etapa. Hay que recuperarse y concentrarse en Marruecos. Sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de enfrentarlo. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para seguir nuestro camino”, cerró.

19 goles en 19 partidos por Mundiales

Mbappé pelea gol a gol con Messi por el récord histórico de goles en la Copa del Mundo, e igualó al argentino como máximo artillero de la edición 2026.

? ¡'KIKI' NO PERDONA DESDE LOS ONCE PASOS!?



Kylian Mbappé? anotó de penal para poner en ventaja a Francia?? sobre Paraguay??, llegando a 19 goles en Copas del Mundo, a solo uno del récord de Lionel Messi? (20). ?



¿Logrará superarlo en este Mundial 2026? ?



? Sigue toda? pic.twitter.com/uf3Sducere — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

Con su tanto ante Paraguay, Kylian Mbappé alcanzó los 19 goles en Mundiales, quedando a uno de los 20 de Lionel Messi.

Vale destacar que Mbappé los logró en la misma cantidad de partidos, 19, con una implacable efectividad.

Kiki registra 62 goles en sus 102 partidos internacionales con la Selección de Francia.

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