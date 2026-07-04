¿Comer huevos puede fortalecer tu salud cerebral? Estudio lo confirma

¿Comer huevos ayuda al fortalecimiento de la salud cerebral? Sí, un estudio reciente descubrió que el consumo moderado de huevos se asoció de forma independiente con una menor incidencia de la enfermedad de Alzheimer, incluso después de ajustar por otros factores dietéticos, variables demográficas y hábitos de vida.

Se trata de un estudio de la Universidad de Loma Linda en California, publicado por el Journal of Nutrition, que comprueba que el consumo de este alimento aporta nutrientes que pueden actuar sinérgicamente para favorecer la resiliencia cognitiva y mitigar los procesos neurodegenerativos.

Los hallazgos del estudio se basan en aislar la asociación independiente entre el consumo de huevos y el Alzheimer, controlando la ingesta de otros grupos de alimentos. Los investigadores aclaran que el consumo de huevos de la cohorte utilizada fue menor que el de la población general de Estados Unidos, lo que podría haber llevado a una subestimación de la asociación protectora observada. Esto, a su vez, respalda aún más la plausibilidad de un efecto beneficioso.

El cóctel de nutrientes esenciales para la salud cerebral

Ciencia en la cocina: estudios globales confirman que el consumo regular y moderado de huevo aporta antioxidantes clave que reducen el estrés oxidativo cerebral. Crédito: Shutterstock

Los huevos son una fuente rica de compuestos clave para el cerebro:

Colina y DHA: La colina es precursora de la acetilcolina y la fosfatidilcolina, ambas cruciales para la memoria y la función sináptica . El DHA es un ácido graso omega-3 importante para la plasticidad sináptica , la neurogénesis y la integridad de la membrana neuronal.

La colina es precursora de la acetilcolina y la fosfatidilcolina, ambas cruciales para la y la . El es un importante para la , la neurogénesis y la integridad de la membrana neuronal. Luteína y zeaxantina: Carotenoides que se acumulan en el tejido cerebral y se asocian con un mejor rendimiento cognitivo y una reducción del estrés oxidativo .

Carotenoides que se acumulan en el tejido cerebral y se asocian con un y una . Proteína de alta calidad: Rica en triptófano , un precursor de la serotonina involucrado en la regulación del estado de ánimo, la cognición y la síntesis de melatonina.

Rica en , un precursor de la serotonina involucrado en la regulación del estado de ánimo, la cognición y la síntesis de melatonina. Péptidos de triptófano: Contribuyen a la mejora de la atención , la reducción de la reactividad al estrés y la optimización de la función ejecutiva en adultos mayores .

Contribuyen a la , la reducción de la reactividad al estrés y la optimización de la . Fosfolípidos: Presentes en la yema, constituyen casi el 30% de los lípidos totales del huevo y son esenciales para la función de los receptores de neurotransmisores.

El estudio advierte que se han comprobado deficiencias de colina y DHA en el cerebro de personas con la enfermedad de Alzheimer.

Tal como lo indican otras investigaciones, este análisis respalda que el consumo moderado de huevos no afecta negativamente la salud cardiovascular o metabólica en la mayoría de las personas, especialmente cuando se integra como parte de una dieta equilibrada.

Vitamina B12: el escudo contra la neuroinflamación

Las yemas de huevo proporcionan aproximadamente el 25% de la ingesta diaria recomendada de vitamina B12, un nutriente clave para el cerebro.

El estudio indica que la vitamina B12 desempeña un papel multifacético en la función cerebral y la patogénesis del Alzheimer a través de su participación en el metabolismo de un carbono, la regulación del amiloide y tau, el equilibrio oxidativo, la disminución de la inflamación, el metabolismo de los lípidos y la función mitocondrial.

Por el contrario, la deficiencia de vitamina B12 se asocia con el aumento de la homocisteína (un factor de riesgo reconocido para el Alzheimer) y con promover la neuroinflamación a través de la metilación alterada y la actividad de las citoquinas.

Evidencia científica y estudios de cohorte globales

Otros estudios revisados por los investigadores de casos y controles, basados en una población de adultos chinos, informaron de probabilidades significativamente menores de demencia entre los consumidores diarios de huevos, en comparación con quienes los consumían de forma menos frecuente.

Mientras tanto, en una cohorte de mujeres mayores de Estados Unidos, una mayor ingesta de huevos se asoció con un menor deterioro de la memoria semántica y la función ejecutiva durante un período de 4 años.

El estudio anterior encontró que el consumo moderado de huevos (aproximadamente un huevo por semana) se relacionó con una tasa más lenta de deterioro de la memoria, aunque no se observó una relación dosis-respuesta. Estos hallazgos sugieren que la ingesta regular, pero no excesiva, de huevos puede contribuir de forma directa al mantenimiento cognitivo.

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