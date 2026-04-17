¿El huevo daña tus riñones? 6 errores comunes y cómo proteger tu salud renal

El huevo es un superalimento que contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en un pilar de la nutrición moderna. Sin embargo, más allá de evitar su consumo frito, los expertos han encontrado una asociación directa entre la forma en que lo cocinamos y ciertas afectaciones en la salud renal. Por ello, hay seis errores clave que debes evitar para proteger tus riñones.

El nefrólogo Dr. Rafael Domínguez explica que el huevo por sí solo no representa un riesgo para la función renal; sin embargo, hay hábitos alimentarios específicos que, al combinarse con su consumo, pueden dañar los riñones.

1. Comer huevo crudo o con la clara líquida

Es importante controlar los niveles de cocción de los huevos, de manera que no queden excesivamente cocidos ni crudos, ya que los dos extremos pueden causar problemas de salud Crédito: Shutterstock

Aunque para muchos es una tradición, el consumo de huevo crudo conlleva riesgos importantes. La clara cruda no solo presenta peligro de contaminación bacteriana, sino que contiene una sustancia que bloquea la absorción de vitaminas esenciales, lo que puede derivar en caída de cabello, problemas en la piel y complicaciones nerviosas. Además, un sistema inmune debilitado —debido a condiciones como la diabetes o la edad— no puede defenderse eficazmente ante una infección.

Solución: Cocina siempre el huevo (mínimo de 6 a 8 minutos). La clara debe quedar blanca y firme.

2. Exceso de temperatura y bordes quemados

El huevo frito es el método menos recomendado para consumirlo por sus efectos sobre la salud.. Crédito: Lilgrapher | STXfilms

Freír a altas temperaturas genera productos finales de glicación avanzada (AGEs). Estas sustancias actúan como partículas de óxido que dañan los vasos sanguíneos y bloquean los filtros renales, conocidos como glomérulos, explica Ramírez.

Solución: Usa un sartén antiadherente con el mínimo de aceite o cocina el huevo al vapor.

3. Carga excesiva de fósforo (El papel de la yema)

La yema es naturalmente rica en fósforo. Si los riñones no funcionan correctamente, este mineral no se elimina adecuadamente; al acumularse en la sangre, activa una hormona que extrae calcio de los huesos, depositándolo en los vasos sanguíneos y deteriorando aún más el tejido renal.

Solución: Si tienes función renal disminuida o colesterol alto, limita las yemas a 2 o 3 por semana. La clara puede consumirse con mayor libertad.

4. Combinaciones que dificultan la digestión

Más allá de la cocción, los acompañamientos son clave. La soja y los taninos del té interfieren con la digestión de la proteína del huevo, generando desechos nitrogenados que sobrecargan el trabajo de filtración del riñón.

Solución: Espera al menos una hora después de comer huevo antes de tomar té o leche de soja. Lo ideal es beber agua tibia.

5. Recalentar el huevo cocido

Por muy práctico que parezca, el huevo recalentado no es una opción saludable. Al volver a calentarlo, la estructura de la proteína cambia, volviéndose más difícil de digerir. Esto produce fermentación intestinal y genera toxinas (amoníaco, fenoles) que el riñón debe filtrar, acelerando su posible deterioro.

Solución: Cocina únicamente la porción de huevo que vas a consumir en el momento.

6. Exceso de sodio

El exceso de sodio obliga al cuerpo a retener líquidos, lo que eleva la presión arterial y golpea directamente la delicada estructura de los filtros renales.

Solución: Reduce el uso de sal de mesa. Sustitúyela por alternativas naturales como limón, ajo, pimienta negra, cilantro o cebollín.

Tips para una preparación “saludable y deliciosa”

Los huevos escalfados son una manera saludable de consumirlos. Crédito: Shutterstock

¿Quieres aprovechar los beneficios del huevo de forma segura? Prueba estas recomendaciones del nefrólogo:

Huevo poché o escalfado

Es la forma más limpia de prepararlo. Al cocinarlo en agua a punto de ebullición (sin sal), evitas las grasas quemadas y garantizas que la clara esté totalmente cocida.

El “revuelto” de vegetales

Saltea espinacas, champiñones o tomates con un hilo mínimo de aceite de oliva virgen extra y añade el huevo. La fibra de los vegetales facilita una digestión más suave.

Sustitutos de sabor

Si buscas reducir el consumo de sal, utiliza pimienta negra recién molida, ajo en polvo (sin sodio añadido), orégano o un toque de limón. El limón, además de potenciar el sabor, favorece la absorción de nutrientes.

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